Панарин: Переживаю из-за ситуации с новым контрактом, от меня не всё зависит

«А что тут намекать? Я готовлюсь к сезону в «Коламбусе», у меня контракт ещё на один год — вот и всё. Многие переживают, что со мной дальше будет? Слушайте, я тоже переживаю. Хотя я говорил, что стараюсь контролировать свои эмоции. Да, пусть так и будет. Главное, работа. Я тренируюсь, от меня не всё зависит. А как получится — увидим. И я к этому готов.