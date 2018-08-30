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22:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин: Переживаю из-за ситуации с новым контрактом, от меня не всё зависит

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал ситуацию с новым контрактом.

Источник: AP 2018

«А что тут намекать? Я готовлюсь к сезону в «Коламбусе», у меня контракт ещё на один год — вот и всё. Многие переживают, что со мной дальше будет? Слушайте, я тоже переживаю. Хотя я говорил, что стараюсь контролировать свои эмоции. Да, пусть так и будет. Главное, работа. Я тренируюсь, от меня не всё зависит. А как получится — увидим. И я к этому готов.

Кем бы я стал, если бы не хоккей? Думаю, стал бы менеджером на шахте в Коркино. Однажды ехал на машине, встретил знакомого, с кем раньше играл в хоккей, — он стал заправщиком на АЗС. Трудовой был хоккеист, работяга. Целеустремлённый. Но чего-то не хватило. И вот так сложилась жизнь. Главное — это здоровье, счастье. Остальное — ерунда", — приводит слова игрока официальный сайт НХЛ.

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