Панарин: Переживаю из-за ситуации с новым контрактом, от меня не всё зависит
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал ситуацию с новым контрактом.
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал ситуацию с новым контрактом.
«А что тут намекать? Я готовлюсь к сезону в «Коламбусе», у меня контракт ещё на один год — вот и всё. Многие переживают, что со мной дальше будет? Слушайте, я тоже переживаю. Хотя я говорил, что стараюсь контролировать свои эмоции. Да, пусть так и будет. Главное, работа. Я тренируюсь, от меня не всё зависит. А как получится — увидим. И я к этому готов.
Кем бы я стал, если бы не хоккей? Думаю, стал бы менеджером на шахте в Коркино. Однажды ехал на машине, встретил знакомого, с кем раньше играл в хоккей, — он стал заправщиком на АЗС. Трудовой был хоккеист, работяга. Целеустремлённый. Но