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17:26 (мск), источник: ТАСС

Перешедший в клуб НХЛ «Вашингтон» Шумаков прибудет в команду 10 сентября

КАЗАНЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Сергей Шумаков, подписавший контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», присоединится к команде 10 сентября. Об этом ТАСС по телефону сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

В субботу клуб объявил о подписании двухстороннего соглашения с хоккеистом сроком на один год, по которому он получит $925 тыс.

«У нас были варианты в НХЛ, но мы сразу остановились, когда появился интерес “Вашингтона”. Во время общения с этим клубом мы больше ни с кем в переговоры не вступали. В Америку он вылетит на следующей неделе и 10 сентября присоединится к команде», — сказал агент.

Прошлый сезон Шумаков провел в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, куда перешел в мае 2017 года. В 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 нападающий набрал 40 (17 шайб + 23 передачи) очков при показателе полезности «+10». В 11 играх плей-офф на счету Шумакова четыре (2+2) очка.

В июле Шумаков выразил желание покинуть ЦСКА и ушел в отпуск за свой счет. 27 августа было объявлено, что контракт Шумакова и ЦСКА был расторгнут по инициативе игрока, при этом ЦСКА сохранил права на него в КХЛ.

В прошлом сезоне «Вашингтон» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. В системе клуба из столицы США теперь стало пятеро российских хоккеистов: нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Шумаков, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.

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