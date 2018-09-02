Защитник «Вегаса» Шмидт дисквалифицирован на 20 матчей сезона-2018/19
Защитник «Вегас Голден Найтс» Нейт Шмидт пропустит первые двадцать матчей сезона-2018/19, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Защитник «Вегас Голден Найтс» Нейт Шмидт пропустит первые двадцать матчей сезона-2018/19, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
27-летний спортсмен был дисквалифицирован без выплаты заработной платы за указанный период по причине употребление запрещённых веществ. Ему разрешено принимать участие в командных мероприятиях во время тренировочного лагеря, но при этом запрещено выступать в предсезонных встречах финалиста прошлого розыгрыша Кубка Стэнли.
Сам Шмидт не согласен с таким решением, поскольку считает себя невиновным, в его организме обнаружили микроскопическую дозу запрещённого вещества.
В сезоне-2017/18 Шмидт провёл 76 матчей в «регулярке», записав на свой счёт 36 (5+31) очков. В