Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Локомотив0
Авангард4
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь3
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК ДинамоОТ2
Салават Юлаев3
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак6
Амур3
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист4
Динамо Р2
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг5
Слован1
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор0
ЦСКА3
Все события
Фоторепортажи
10Первая победа Эмери в «Арсенале» и другие события выходных
12Акинфеев продлил контракт с ЦСКА
20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Вегаса» Шмидт дисквалифицирован на 20 матчей сезона-2018/19

Защитник «Вегас Голден Найтс» Нейт Шмидт пропустит первые двадцать матчей сезона-2018/19, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Источник: AFP 2018

27-летний спортсмен был дисквалифицирован без выплаты заработной платы за указанный период по причине употребление запрещённых веществ. Ему разрешено принимать участие в командных мероприятиях во время тренировочного лагеря, но при этом запрещено выступать в предсезонных встречах финалиста прошлого розыгрыша Кубка Стэнли.

Сам Шмидт не согласен с таким решением, поскольку считает себя невиновным, в его организме обнаружили микроскопическую дозу запрещённого вещества.

В сезоне-2017/18 Шмидт провёл 76 матчей в «регулярке», записав на свой счёт 36 (5+31) очков. В плей-офф на счету игрока 7 (3+4) очков в 20 проведённых играх.

Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 «Это мой партнер, я без него не могу!» - о ком так тепло отзывается Роналду
Российские болельщицы сводят с ума РФПЛ! Где вы видели таких красоток?
«Спартак» без Промеса не забил, «Зенит» с Дзюбой — тоже
Дубль Лукаку принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Бернли»
Дзюба сломал Жиго. Его дисквалифицируют на 6 матчей?
Тренер сборной Хорватии обрушился с критикой на Роналду
«Спартак» с крупной победы стартовал в регулярном чемпионате КХЛ
«Ахмат» играет с «Уфой» в РПЛ (трансляция)
Болельщики «Динамо» и «Анжи» вступили в потасовку из-за баннера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь