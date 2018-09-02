Защитник «Вегаса» Шмидт дисквалифицирован на 20 матчей сезона-2018/19

27-летний спортсмен был дисквалифицирован без выплаты заработной платы за указанный период по причине употребление запрещённых веществ. Ему разрешено принимать участие в командных мероприятиях во время тренировочного лагеря, но при этом запрещено выступать в предсезонных встречах финалиста прошлого розыгрыша Кубка Стэнли.