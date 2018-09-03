Американского хоккеиста обвинили в приеме запрещенных препаратов. Он ответил пронзительной речью
Но начало сезона все равно придется пропустить.
Но начало сезона все равно придется пропустить.
Национальная хоккейная лига объявила о дисквалификации защитника «Вегас Голден Найтс» Нэйта Шмидта на первые 20 матчей регулярного чемпионата. Причина — нарушение правил НХЛ и ассоциации игроков НХЛ по использованию препаратов для улучшения физических кондиций. Шмидту разрешено участвовать в тренировочном лагере «Золотых рыцарей», но запрещено выходить на лед даже в выставочных играх.
Кроме того, по условиям коллективного договора, дело Шмидта было направлено в Программу НХЛ и ассоциации игроков для оценки и возможного лечения. От дальнейших комментариев по этому вопросу лига отказалась.
В заявлении профсоюза хоккеистов говорится, что «в организме Шмидта обнаружено микроскопическое количество запрещенного вещества, которое игрок не употреблял намеренно и от которого он не получал никаких преимуществ, повышающих эффективность».
27-летний американец воплотил в жизнь мечту тысяч хоккеистов — смог заиграть в НХЛ, даже не участвуя в процедуре драфта. В апреле 2013-го Шмидт в статусе свободного агента подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз», остаток сезона провел в
Основным защитником «Столичных» Шмидт стал в сезоне 2015/2016 — защитник отыграл 72 матча при среднем айстайме более 18 минут. По ходу того чемпионата «Вашингтон» продлил с хоккеистом контракт, добавив к его зарплате миллион долларов. Весной 2017-го Нэйт уже забивал в
Прошлым летом случился драфт расширения, где Шмидта выбрал новичок лиги «Вегас Голден Найтс». Американец получил очередную прибавку к зарплате — он подписал двухлетний контракт на сумму 4,45 миллионов долларов. Отрабатывать эти деньги Нэйт начал сразу, забросив шайбу уже во второй игре регулярке.
В итоге вместе с «Вегасом» Шмидт с первой попытки дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил своей бывшей команде — «Вашингтону». Но Нэйт может быть доволен, этот сезон точно был лучшим в его карьере.
Как и положено хоккеисту НХЛ в это время года — отдыхал.
Играл в гольф.
Отмечал День независимости США.
Посетил вручение престижной спортивной премии.
Ходил на американский футбол.
Самый подробный комментарий дал сам Шмидт. Получилось очень мощно. Кажется, после окончания карьеры Нэйт может стать успешным мотивационным тренером.
«Я был очень разочарован, узнав об отстранении от матчей
На протяжении всей моей игровой карьеры я неоднократно тестировался, в том числе дважды в прошлом сезоне, и результаты этих тестов никогда не были положительными. Для меня стало шоком, когда меня проинформировали о положительном результате и микроскопическом количестве запрещенного вещества в моем организме. Я не только не принимал намерено запрещенных препаратов, но и не мог получить выгоды от них — такое мизерный уровень вещества не может дать эффекта. Его количество соответствовало загрязнению окружающей среды, которое я не мог предотвратить.
Один из экспертов в области загрязнения окружающей среды, который выступал от моего имени на слушании по апелляции, описал количество вещества, обнаруженного в моих пробах (7 пикограммов), как щепотку соли в олимпийском бассейне. Другой эксперт проанализировал образец моих волос и пришел к выводу, что я не принимал препарат намеренно. В «Вегасе» всегда отслеживают показатели игроков, и мои результаты оставались неизменными в течение прошлого года.
Хотя я поддерживаю наличие сильной программы повышения производительности для нашего спорта, мне трудно принять эту дисквалификацию. Понимаю, что я пропущу эти игры, но я не буду признавать себя читером. Я проработал всю свою жизнь, чтобы стать игроком НХЛ, и я чрезвычайно горжусь тем, что являюсь хоккеистом этой лиги. Для достижения своей цели я никогда не срезал углы. Я благодарен за поддержку «Золотым рыцарям», и я не могу выразить словами, насколько я разочарован тем, что меня не будет на льду в начале сезона и что я не смогу помочь своим товарищам по команде начать новый поход за Кубком Стэнли.
Артем Гаев