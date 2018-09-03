Сергей Бобровский: Для меня было честью выступить на арене «Трактора»
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский надеется через год повторить челлендж «Достать Бобровского» с шоуменом Станиславом Ярушином.
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский надеется через год повторить челлендж «Достать Бобровского» с шоуменом Станиславом Ярушином.
— Спасибо Станиславу Ярушину и всей его команде, спасибо, «Трактор». Спасибо, Челябинск. Было суперкрутое шоу. Для меня была огромная честь стать частью такого события. Стасевич, маечку через неделю далеко не убирай. На следующий год еще пригодится, — написал Бобровский на своей страничке в Instagram.
Напомним, в воскресенье на арене «Трактора» прошло шоу с участием Бобровского и Ярушина. Звезда КВН попытался реализовать два буллита из десяти, но смог забить Бобровскому только один раз.