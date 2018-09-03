Сергей Бобровский: Для меня было честью выступить на арене «Трактора»

— Спасибо Станиславу Ярушину и всей его команде, спасибо, «Трактор». Спасибо, Челябинск. Было суперкрутое шоу. Для меня была огромная честь стать частью такого события. Стасевич, маечку через неделю далеко не убирай. На следующий год еще пригодится, — написал Бобровский на своей страничке в Instagram.