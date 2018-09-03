Главный тренер «Коламбуса» не будет уговаривать Панарина остаться
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла заявил, что не будет уговаривать форварда Артемия Панарина остаться в команде.
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла заявил, что не будет уговаривать форварда Артемия Панарина остаться в команде.
— Когда мне впервые позвонили, я даже не думал о городе, только о самом клубе. Когда ехали сюда, даже не знали, чего ждать от города. Я не собираюсь уговаривать Панарина, это неправильно, потому что я хочу, чтобы в команде были те, кто хочет тут играть. Но я
В минувшем регулярном чемпионате Панарин провел в составе «Коламбуса» 81 матч и набрал 82 (27+55) очка.