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18:14 (мск), источник: Матч ТВ

Главный тренер «Коламбуса» не будет уговаривать Панарина остаться

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла заявил, что не будет уговаривать форварда Артемия Панарина остаться в команде.

Источник: AP 2018
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— Когда мне впервые позвонили, я даже не думал о городе, только о самом клубе. Когда ехали сюда, даже не знали, чего ждать от города. Я не собираюсь уговаривать Панарина, это неправильно, потому что я хочу, чтобы в команде были те, кто хочет тут играть. Но я все-таки скажу пару слов об Огайо. Нам с женой тут очень нравится. Коламбус сильно недооценивают, на него не обращают внимания. Даже друзья удивляются: «Коламбус?». А я им говорю: «Просто попробуйте приехать сюда, и вы не захотите уезжать». Это прекрасный город, нам повезло с ним, — сказал Торторелла.

В минувшем регулярном чемпионате Панарин провел в составе «Коламбуса» 81 матч и набрал 82 (27+55) очка.

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