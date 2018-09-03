Главный тренер «Коламбуса» не будет уговаривать Панарина остаться

— Когда мне впервые позвонили, я даже не думал о городе, только о самом клубе. Когда ехали сюда, даже не знали, чего ждать от города. Я не собираюсь уговаривать Панарина, это неправильно, потому что я хочу, чтобы в команде были те, кто хочет тут играть. Но я все-таки скажу пару слов об Огайо. Нам с женой тут очень нравится. Коламбус сильно недооценивают, на него не обращают внимания. Даже друзья удивляются: «Коламбус?». А я им говорю: «Просто попробуйте приехать сюда, и вы не захотите уезжать». Это прекрасный город, нам повезло с ним, — сказал Торторелла.