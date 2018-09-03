«Я не злюсь, я разочарован». Торторелла — о Панарине и Бобровском

Источник: AP 2018

Чем ближе новый сезон НХЛ, тем меньше надежд остаётся у болельщиков «Коламбуса» на то, что Артемий Панарин и Сергей Бобровский останутся в команде после окончания контрактов. Хлебушек открыто через агента заявил, что не хочет обсуждать новый контракт, переговоры с Бобровским если идут, то вяло, и проблеска в них не видно. Главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла знает, что команда может лишиться двух главных звёзд. В недавнем интервью The Athletic он не рубил с плеча в пылу эмоций — летом было время всё спокойно взвесить. О трудном положении с Панариным и Бобровским он говорил спокойно, но не стал скрывать разочарования.

«Я не злюсь, но разочарован»

— Как на вас повлияет неопределённость с контрактами Артемия Панарина и Сергея Бобровского?

— Не повлияет, не может повлиять. Понятно, что журналисты должны это освещать, большая часть моей работы в этом году будет состоять в том, чтобы справляться с этим. Хотим ли мы, чтобы это нас отвлекало? Сможем ли мы справиться с этим в раздевалке, или это будет отвлекать команду? Это требует моего внимания. Се ля ви. Мы — не единственная команда, с которой происходит подобное.

— Вы с ними будете встречаться до начала тренировочного лагеря?

— Нет.



— Когда Панарин и Бобровский не продлили контракты в начале июля и эта история начала раскручиваться, каково было вам как тренеру?

— Я не злюсь, это их выбор, их жизнь. Взять Панарина… Это ведь вопрос многих лет его жизни. Я не злюсь на них обоих, я разочарован. Мне очень нравится работать с Панариным. Мне он нравится как человек, нравится его поведение в нашей раздевалке. Его подход к работе, его энтузиазм заразителен для остальных. Я разочарован разговорами о том, что он может уйти. Но я не собираюсь тренировать его как-то иначе. Он будет выходить в любой чёртовой ситуации, в какой сможет, потому что даёт нам отличный шанс выигрывать матчи.

— Вы — парень из Бостона, а в НХЛ работали с «Тампой», «Рейнджерс» и «Ванкувер». Вам самому пришлось привыкать к Огайо?

— Когда мне впервые позвонили, я даже не думал о городе, только о самом клубе. Когда ехали сюда, даже не знали, чего ждать от города.



Я не собираюсь уговаривать Панарина, это неправильно, потому что я хочу, чтобы в команде были те, кто хочет тут играть. Но я всё-таки скажу пару слов об Огайо. Нам с женой тут очень нравится. Коламбус сильно недооценивают, на него не обращают внимания. Даже друзья удивляются: «Коламбус?». А я им говорю: «Просто попробуйте приехать сюда, и вы не захотите уезжать». Это прекрасный город, нам повезло с ним.

«Переговоры с Бобом не идут, “Коламбус” как в потёмках»

— Вы отстаиваете этот город.

— Это наша борьба. Так же и с «Блю Джекетс», мой вызов и мотивация в том, чтобы завоевать уважение в лиге. Люди не должны судить о городе, не зная его. На мне лежит огромная ответственность как на тренере команды и жителе города, который тепло принял меня. «Коламбус» растёт, но остаётся лёгкой целью для насмешек. Я буду его защищать, как случилось в инциденте с Джеком Джонсоном и «Питтсбургом», хотя я прекрасно отношусь и к Джеку, и к Джиму Рутерфорду.

Иногда слышишь такое, берёшь себя в руки и смотришь в руководство по хоккею, как себя вести. Но у меня нет никакого руководства, а его давно выбросил! Порой лучше выдать честную реакцию. Я не горжусь тем, что тогда сказал, но в тот момент я был зол. Мы должны заслужить уважение, я хочу помочь это сделать.

— В этом году вы будете иначе использовать Корписало? Надо просчитывать возможное будущее без Бобровского, будет ли Корписало играть больше?

— Надо честно подходить к неопределённой ситуации с Бобом, она будет играть роль. Но я всё равно должен принимать решения, которые помогут нам выигрывать. Корпи ещё надо расти, он должен заслужить игровое время. Не знаю, куда нас заведёт история с Бобом, кажется, переговоры с ним особо не идут. Мы как в потёмках, не знаем, какие планы у Боба. Не буду врать, неопределённость во вратарской линии и позиция Боба в переговорах сыграют роль. Сергей тоже должен это понимать.



Торторелла также оценил комплектование состава на следующий сезон, поставив остальным центрам молодого Пьер-Люка Дюбуа и выразив надежду, что Брэндон Дубински не захочет мириться со своим спадом и летом поработает над собой.



Торторелла нахваливал защитника Сета Джонса и признался, что в лиге его недооценивают, ведь «никто из кандидатов на “Норрис Трофи” в прошлом сезоне не умеет обороняться так же хорошо, как Сет». А ещё он признал, что не осознавал серьёзность травмы, с которой играл Зак Веренски. По мнению тренера, в новом сезоне команда должна сильно выступить и сделать ещё один шаг на пути к вершинам. Довольствоваться очередным выходом в плей-офф он не хочет.

«Овечкин так праздновал, сомневаюсь, что он будет готов к лагерю»

Напоследок Торторелла вспомнил о поражении в серии с «Вашингтоном», восхитился игрой Александра Овечкина.

— В концовке сезона у нас было отличное большинство, и в начале серии оно тоже работало. Надо отдать должное «Кэпиталз» и Холтби, которые нашли способ его закрыть. Им надо было блокировать броски, выкладываться в обороне. Я никогда не видел, чтобы Овечкин так часто входил в зону через заброс, если других вариантов не было. Он больше не пытался обыграть всех и каждого.



— После второго матча вы увидели другого Овечкина?

— Помню, как шёл на пресс-конференцию после второй победы в Вашингтоне, и встретил в холле Овечкина. Я тогда отошёл в сторону и подождал, пока он пройдёт мимо. Мне не понравилось, что меня поставили в такую ситуацию, это было глупо. Но я посмотрел на Овечкина, он был сама серьёзность. Было видно, что он немного смущён. «Вашингтон» пережил столько провалов в прошлом и наконец-то смог дойти до цели. Надо отдать должное Тротцу, он привёл команду к кубку, но всё всегда решают игроки. Я впервые видел такую самоотдачу от них — они блокировали броски, держались за шайбу, принимали великолепные решения в средней зоне. Победа над нами их окрылила.

Мне было приятно смотреть, как Ови празднует после сезона. Не уверен, что он будет готов к лагерю, потому что празднования были мощными (смеётся), но наблюдать за ним было весело.

— Вы с Тротцем после той серии говорили?

— Да, сразу после серии и ещё несколько раз. Если бы мы выиграли третий матч, выиграли бы и серию, и Барри Тротца бы уволили… Он мой хороший друг, но если бы мы выиграли третий матч, «Вашингтон» бы опять провалился…