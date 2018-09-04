Бывший игрок «Барыса» подписал пробный контракт с клубом НХЛ

Американец провел 14 матчей за «Чикаго», пропустив 46 шайб. Также на его счету 22 игры в АХЛ.

Пробный контракт подписывается с игроком, который находится на просмотре. В случае его успешности клуб может заключить уже полноценный договор.

С 2009 по 2012 год Гласс выступал за «Барыс», который стал для него первым клубом за пределами Северной Америки. За астанинцев он сыграл 97 матчей в КХЛ. После «Барыса» Гласс играл за «Сибирь», «Ладу», ЦСКА и минское «Динамо».