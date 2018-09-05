СМИ: Клуб НХЛ «Айлендерс» серьезно заинтересован в подписании россиянина Панарина

Источник: AP 2018

Как сообщает издание, в течение двух недель «Айлендерс» постараются приобрести 26-летнего Панарина. Генеральный менеджер команды Лу Ламорелло ищет хоккеиста, способного оказать большое влияние на игру команды. Панарин является приоритетным выбором для «Айлендерс».

В июне генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен сообщил, что клуб намерен продлить с российским нападающим контракт, который истекает в конце следующего сезона. Клуб рассчитывает подписать с Панариным долгосрочное соглашение, но спортсмен пока не принял условия нового контракта. Его агент Дэн Милстейн сообщал, что после 13 сентября Панарин не будет вести переговоры с «Коламбусом» о продлении контракта.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, в июне-июле Кекалайнен обсуждал с менеджерами других команд варианты обмена Панарина. В июне «Айлендерс» вели переговоры по российскому хоккеисту с «Коламбусом».

«Чикаго» и «Флорида», как отмечает издание, также заинтересованы в приобретении Панарина.

Панарин был обменян в «Коламбус» перед стартом сезона-2017/18, до этого он в течение двух лет выступал за «Чикаго». В прошлом сезоне форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате, набрав 82 очка (27 шайб + 55 передач).