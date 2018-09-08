НХЛ проводит собственное расследование дела Войнова

Источник: AP 2018

Войнов последние три года выступал за СКА, после завершения контракта он высказывал желание вернуться в НХЛ.

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Ранее он играл в НХЛ в составе «Лос-Анджелеса», став двукратным обладателем Кубка Стэнли.

«В течение этого лета у нас были переговоры с игроком, включая личную встречу с комиссаром лиги Гэри Бетмэном, когда начался неформальный процесс изучения ситуации, — рассказал Дэйли. — Были некоторые обсуждения возможных условий, при которых он мог бы потенциально вернуться в лигу, но они не были плодотворными. Поэтому мы сейчас проводим официальное расследование».

«Войнов никогда не общался с нами, с нашей службой безопасности, с нашими детективами, на что у него есть полное право. Но с другой стороны, перед тем, как он сможет получить разрешение играть, мы бы хотели изучить все детали и понять, что же действительно произошло», — добавил Дэйли.

По словам заместителя комиссара НХЛ, уголовное наказание, которое получил Войнов, будет рассматриваться при определении его судьбы в лиге. «Это часть общей картины. Он будет утверждать, что все обвинения с него были юридически сняты, поэтому это не должно играть никакой роли. Нам предстоит исследовать все стороны вопроса», — рассказал Дэйли.

Обвинения в домашнем насилии

В ночь на 20 октября 2014 года россиянин был арестован полицией калифорнийского Редондо-Бич после того, как доставил в больницу жену Марту Варламову, у нее были зафиксированы ушибы и синяки, а также порез под глазом. Врачи заподозрили спортсмена в домашнем насилии и вызвали полицию, которая задержала Войнова, позднее его выпустили под залог, одновременно в отношении Войнова было начато расследование, по итогам которого было возбуждено уголовное дело. Хоккеист начал отбывать 90-дневное заключение 7 июля, а 4 сентября досрочно вышел из тюрьмы города Сил-Бич.