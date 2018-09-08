Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА1
Салават Юлаев0
Хоккей. КХЛ
1-й период
ХК Динамо0
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Р1
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
7.09
Сочи4
Амур1
Хоккей. КХЛ
9.09
Автомобилист
Адмирал
Хоккей. КХЛ
9.09
Металлург Мг
Куньлунь
Все события
Фоторепортажи
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
8Восемь голов «Барселоны» и другие события выходных
15:58 (мск), источник: ТАСС

НХЛ проводит собственное расследование дела Войнова

ТАСС, 8 сентября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) проводит собственное расследование ситуации, связанной с вопросом по допуску российского защитника Вячеслава Войнова к играм в лиге. Об этом USA Today рассказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Наверх
Источник: AP 2018

Войнов последние три года выступал за СКА, после завершения контракта он высказывал желание вернуться в НХЛ.

Читайте также
Хоккеисту Войнову разрешили выступать в НХЛ

Ранее он играл в НХЛ в составе «Лос-Анджелеса», став двукратным обладателем Кубка Стэнли.

«В течение этого лета у нас были переговоры с игроком, включая личную встречу с комиссаром лиги Гэри Бетмэном, когда начался неформальный процесс изучения ситуации, — рассказал Дэйли. — Были некоторые обсуждения возможных условий, при которых он мог бы потенциально вернуться в лигу, но они не были плодотворными. Поэтому мы сейчас проводим официальное расследование».

«Войнов никогда не общался с нами, с нашей службой безопасности, с нашими детективами, на что у него есть полное право. Но с другой стороны, перед тем, как он сможет получить разрешение играть, мы бы хотели изучить все детали и понять, что же действительно произошло», — добавил Дэйли.

По словам заместителя комиссара НХЛ, уголовное наказание, которое получил Войнов, будет рассматриваться при определении его судьбы в лиге. «Это часть общей картины. Он будет утверждать, что все обвинения с него были юридически сняты, поэтому это не должно играть никакой роли. Нам предстоит исследовать все стороны вопроса», — рассказал Дэйли.

Читайте также
Суд США снял обвинения с русского защитника, избившего жену. Как ему вернуться в НХЛ

Обвинения в домашнем насилии

В ночь на 20 октября 2014 года россиянин был арестован полицией калифорнийского Редондо-Бич после того, как доставил в больницу жену Марту Варламову, у нее были зафиксированы ушибы и синяки, а также порез под глазом. Врачи заподозрили спортсмена в домашнем насилии и вызвали полицию, которая задержала Войнова, позднее его выпустили под залог, одновременно в отношении Войнова было начато расследование, по итогам которого было возбуждено уголовное дело. Хоккеист начал отбывать 90-дневное заключение 7 июля, а 4 сентября досрочно вышел из тюрьмы города Сил-Бич.

После этого Войнов в соответствии с американскими законами был немедленно взят под стражу иммиграционной и таможенной полицией США, которая добивалась его депортации. 16 сентября 2015 года Войнов объявил о своем намерении добровольно покинуть территорию США и вернуться в Россию. Через несколько дней он был отпущен из-под стражи, а 22 сентября прибыл в Москву. 2 июля 2018 года обвинения с хоккеиста были сняты.

Лос-Анджелес Кингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Майк Тайсон сказал, кто победит: Макгрегор или Нурмагомедов
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Сборная России обыграла команду Турции на старте Лиги наций
Звезда едет в Россию: Терри бросил Англию ради «Спартака»
Аршавин: Полных трибун на матче с «Зенитом» не жду
Аргентина без Месси обыграла Гватемалу
«Грязные игры»: как швед стал главой биатлона за деньги
Дзюба и Кудряшов пройдут дополнительное медобследование
Олимпийский чемпион по тхэквондо пожизненно дисквалифицирован
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь