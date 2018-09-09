Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Адмирал
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
16:00
Динамо Р
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:30
Торпедо НН
Барыс
Хоккей. КХЛ
18:00
Слован
Локомотив
Хоккей. КХЛ
8.09
Динамо Р3
Сибирь0
Все события
Фоторепортажи
10Терри в «Спартаке». 10 фактов за 3 минуты
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
13:34 (мск), источник: Советский спорт

Кузнецов: Думаю, «Вашингтон» опять выиграет Кубок Стэнли

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов оценил шансы команды на победу в предстоящем сезоне.

Наверх
Источник: AP 2018

В минувшем сезоне «Вашингтон» стал обладателем Кубка Стэнли.

«Я думаю, что мы его выиграем. Кто еще будет фаворитом? Никто. Все будут выкладываться на 100 процентов. Кубок Стэнли показывает, кто ты есть на самом деле. Считаю, что “Вашингтону” брошен вызов», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 13 дезертиров: как Бобров, Ярцев и Карпин переходили из ЦСКА в «Спартак»
Смолов нашел себе новый клуб! И это очень правильное решение
Люк Шоу всех перепугал. События вечера, которые вы упустили
Трансфер века. Почему Терри — реальное усиление для «Спартака»
«Автомобилист» и «Торпедо» возглавят Восток. Интриги дня КХЛ
Не забил, но поборол. Блестящая победа Магомедшарипова
Аршавин приехал домой. «Зенит» сыграет против своей легенды
Маркизио прибыл в тренировочный центр «Зенита»
Черчесов: Мы стоим под флагом, игра с Чехией будет от ножа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь