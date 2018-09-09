Кузнецов: Думаю, «Вашингтон» опять выиграет Кубок Стэнли
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов оценил шансы команды на победу в предстоящем сезоне.
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов оценил шансы команды на победу в предстоящем сезоне.
В минувшем сезоне «Вашингтон» стал обладателем Кубка Стэнли.
«Я думаю, что мы его выиграем. Кто еще будет фаворитом? Никто. Все будут выкладываться на 100 процентов. Кубок Стэнли показывает, кто ты есть на самом деле. Считаю, что “Вашингтону” брошен вызов», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.