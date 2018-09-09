Кузнецов: Думаю, «Вашингтон» опять выиграет Кубок Стэнли

«Я думаю, что мы его выиграем. Кто еще будет фаворитом? Никто. Все будут выкладываться на 100 процентов. Кубок Стэнли показывает, кто ты есть на самом деле. Считаю, что “Вашингтону” брошен вызов», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.