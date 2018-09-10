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09:36 (мск), источник: ТАСС

«Монреаль» обменял капитана команды Пачиоретти в «Вегас»

ТАСС, 10 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» обменял американского нападающего Макса Пачиоретти в «Вегас». Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

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Источник: AP 2018

В результате обмена в «Монреаль» перешли 27-летний чешский нападающий Томаш Татар, 19-летний канадский форвард Нико Сузуки. Также клуб получил выбор во втором раунде драфта новичков 2019 года.

Пачиоретти был выбран «Монреалем» на драфте 2007 года под общим 22-м номером, он играл за команду в течение 10 сезонов, в последних четырех являлся капитаном. На счету 29-летнего американца в регулярных чемпионатах НХЛ 626 матчей, в которых он набрал 448 очков (226 голов + 222 передачи). В плей-офф сыграл 38 встреч, набрав 19 очков (10+9).

В прошлом сезоне форвард набрал 37 очков в 64 матчах, а «Монреаль» показал худший результат с 2001 года, не сумев выйти в плей-офф.

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