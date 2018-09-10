«Монреаль» обменял капитана команды Пачиоретти в «Вегас»

В результате обмена в «Монреаль» перешли 27-летний чешский нападающий Томаш Татар, 19-летний канадский форвард Нико Сузуки. Также клуб получил выбор во втором раунде драфта новичков 2019 года.

Пачиоретти был выбран «Монреалем» на драфте 2007 года под общим 22-м номером, он играл за команду в течение 10 сезонов, в последних четырех являлся капитаном. На счету 29-летнего американца в регулярных чемпионатах НХЛ 626 матчей, в которых он набрал 448 очков (226 голов + 222 передачи). В плей-офф сыграл 38 встреч, набрав 19 очков (10+9).