«Коламбус» может обменять Бобровского и Панарина
Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен заявил, что клуб пока не может договориться о новых контрактах с нападающим Артемием Панариным и вратарем Сергеем Бобровским.
Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен заявил, что клуб пока не может договориться о новых контрактах с нападающим Артемием Панариным и вратарем Сергеем Бобровским.
— Мы хотим, чтобы они остались, но пока не смогли добиться успеха в переговорах с ними. Но мы
В сезоне-2017/18 Панарин установил личный и клубный бомбардирский рекорды — 82 (27+55) очка. Бобровский за время выступления в «Коламбусе» дважды стал обладателем «Везина Трофи».
Источник: nhl.com/ru