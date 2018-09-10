«Коламбус» может обменять Бобровского и Панарина

— Мы хотим, чтобы они остались, но пока не смогли добиться успеха в переговорах с ними. Но мы по-прежнему настроены оптимистично и считаем, что они могут сыграть огромную роль в будущем нашей команды. Мы соберем хороший состав и рассчитываем на них. Таков наш подход, и мы работаем в этом направлении. Я полагаю, что нам придется принять определенные решения в соответствующее время. Если мы не сможем договориться, тогда мы вынуждены будем что-то делать. Я не стану говорить, что они останутся в команде до завершения срока действия их контрактов. В такой ситуации клуб должен принимать решения. Мы надеемся, что сможем договориться, — сказал Кекалайнен.