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12:52 (мск), источник: Матч ТВ

«Коламбус» может обменять Бобровского и Панарина

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен заявил, что клуб пока не может договориться о новых контрактах с нападающим Артемием Панариным и вратарем Сергеем Бобровским.

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Источник: AP 2018

— Мы хотим, чтобы они остались, но пока не смогли добиться успеха в переговорах с ними. Но мы по-прежнему настроены оптимистично и считаем, что они могут сыграть огромную роль в будущем нашей команды. Мы соберем хороший состав и рассчитываем на них. Таков наш подход, и мы работаем в этом направлении. Я полагаю, что нам придется принять определенные решения в соответствующее время. Если мы не сможем договориться, тогда мы вынуждены будем что-то делать. Я не стану говорить, что они останутся в команде до завершения срока действия их контрактов. В такой ситуации клуб должен принимать решения. Мы надеемся, что сможем договориться, — сказал Кекалайнен.

В сезоне-2017/18 Панарин установил личный и клубный бомбардирский рекорды — 82 (27+55) очка. Бобровский за время выступления в «Коламбусе» дважды стал обладателем «Везина Трофи».

Источник: nhl.com/ru

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