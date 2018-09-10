Первый русский вратарь в женской НХЛ. Она играла с мужчинами и обожает Бобровского

Источник: Sport24

Отъездом российских хоккеистов в Америку сегодня никого не удивишь. Каждый год десятки игроков отправляются за океан. Но переезжают мужчины, а женщины-хоккеистки редко получают приглашение из Канады и США. Связано это с тем, что в России женский хоккей менее развит, чем в Америке. На мировом уровне долгие годы господствуют североамериканские сборные, а россиянки лишь изредка довольствуются бронзовыми медалями крупных турниров. Но иногда хоккеистки из России все-таки обращают на себя внимание. Так вратарь Мария Сорокина подписала контракт с клубом женской Национальной хоккейной лиги «Коннектикут Уэйл». Мария стала первой женщиной-вратарем из России, которая сыграет в самой сильной женской хоккейной лиге!

Сорокина — не первая русская, которую позвали в женскую НХЛ (NWHL). Людмила Белякова вообще была первой из наших девушек, подписавшей контракт с командой NWHL. В сезоне 2015/16 она выступала за «Нью-Йорк Риветерс». В том же году в Америку поехала Екатерина Смоленцева. Пробовала себя за океаном и Екатерина Пацкевич, но она сыграла лишь один матч.

Хоккей с мальчишками

Мария Сорокина родилась в Мытищах, где и начинала играть в хоккей. Первой и единственной хоккейной школой Марии, стал мытищинский «Атлант». Первое время девушка занималась в группе с мальчишками на пару лет ее старше. По словам девушки, в мужском коллективе ей было комфортно, и с пацанами она быстро находила общий язык. Но в 18 лет все-таки перешла в женский хоккей.

Было очень тяжело привыкнуть к броскам. После игр с мальчишками они мне казались очень слабыми и корявыми. Мария Сорокина, официальный сайт ЖХЛ.

Мария в 2013 году оказалась в питерском «Динамо», где играла почти пять лет. В разгар прошлого чемпиоеата Сорокина оказалась в уфимской «Агидели». В сезоне-2017/18 она в общей сложности провела 4 матча за команду из столицы Башкортостана, пропуска 2,26 шайбы в среднем за игру и отразив 87,1% бросков.

С 2010 года девушка вызывается в сборную России, сначала, правда, это была молодежная команда. В 2015-м Мария дебютировала на взрослом чемпионате мира в составе национальной сборной, отправившись номинально третьим вратарем, но став вскоре основным. В 2016-м Сорокина выиграла бронзовые медали чемпионата мира: сборная России обыграла Финляндию в матче за третье место. Через год Мария стала чемпионкой зимней Универсиады в составе сборной России, победившей в финале Канаду (4:1).

Спасать людей или в летчики

Не раз в интервью Мария признавалась, что лучшим вратарем считает Сергея Бобровского. Среди голкиперов девушка выделяет Брэйдена Холтби и Кэри Прайса. Теперь у 23-летней хоккеистки будет больше шансов повстречать своих кумиров. А еще Сорокина говорила, что если бы не хоккей, то занялась бы более серьезными вещами.