Первый русский вратарь в женской НХЛ. Она играла с мужчинами и обожает Бобровского
Русская девушка попробует покорить Америку.
Русская девушка попробует покорить Америку.
Отъездом российских хоккеистов в Америку сегодня никого не удивишь. Каждый год десятки игроков отправляются за океан. Но переезжают мужчины, а
Сорокина — не первая русская, которую позвали в женскую НХЛ (NWHL). Людмила Белякова вообще была первой из наших девушек, подписавшей контракт с командой NWHL. В сезоне 2015/16 она выступала за «Нью-Йорк Риветерс». В том же году в Америку поехала Екатерина Смоленцева. Пробовала себя за океаном и Екатерина Пацкевич, но она сыграла лишь один матч.
Мария Сорокина родилась в Мытищах, где и начинала играть в хоккей. Первой и единственной хоккейной школой Марии, стал мытищинский «Атлант». Первое время девушка занималась в группе с мальчишками на пару лет ее старше. По словам девушки, в мужском коллективе ей было комфортно, и с пацанами она быстро находила общий язык. Но в 18 лет
Было очень тяжело привыкнуть к броскам. После игр с мальчишками они мне казались очень слабыми и корявыми. Мария Сорокина, официальный сайт ЖХЛ.
Мария в 2013 году оказалась в питерском «Динамо», где играла почти пять лет. В разгар прошлого чемпиоеата Сорокина оказалась в уфимской «Агидели». В сезоне-2017/18 она в общей сложности провела 4 матча за команду из столицы Башкортостана, пропуска 2,26 шайбы в среднем за игру и отразив 87,1% бросков.
С 2010 года девушка вызывается в сборную России, сначала, правда, это была молодежная команда. В 2015-м Мария дебютировала на взрослом чемпионате мира в составе национальной сборной, отправившись номинально третьим вратарем, но став вскоре основным. В 2016-м Сорокина выиграла бронзовые медали чемпионата мира: сборная России обыграла Финляндию в матче за третье место. Через год Мария стала чемпионкой зимней Универсиады в составе сборной России, победившей в финале Канаду (4:1).
Не раз в интервью Мария признавалась, что лучшим вратарем считает Сергея Бобровского. Среди голкиперов девушка выделяет Брэйдена Холтби и Кэри Прайса. Теперь у 23-летней хоккеистки будет больше шансов повстречать своих кумиров. А еще Сорокина говорила, что если бы не хоккей, то занялась бы более серьезными вещами.
Пошла бы туда, где есть ответственность: людей спасать или летчикомМария Сорокина, Советский спорт.