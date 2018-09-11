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08:28 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук провел первую тренировку в составе клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»

ТАСС, 11 сентября. Россиянин Илья Ковальчук прибыл в расположение клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» и провел первую тренировку в составе новой команды. Об сообщает пресс-служба «Кингз».

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Источник: AP 2018

В июне 35-летний хоккеист подписал контракт с «Лос- Анджелесом» на три года. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за санкт-петербургский СКА.

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По окончании тренировки Ковальчук заявил, что благодаря партнерам по команде ему будет легче проявлять себя на площадке. «Цель хоккеиста — забрасывать шайбы, в этом вся суть игры. Необходимо понимать действия команды и принимать правильные решения. С такими партнерами, как Анже Копитар, Дастин Браун, Дрю Даути, легче выполнять то, что от тебя требуется», — сказал Ковальчук.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за «Атланту» (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001−2010) и «Нью-Джерси» (2010−2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). В сезоне-2003/04 Ковальчук завоевал «Морис Ришар Трофи», став лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ (41 шайба в 81 игре).

Регулярный сезон начнется для «Лос-Анджелеса» 6 октября домашним матчем против «Сан-Хосе».

Что ждет Ковальчука в НХЛ
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25 августа© Ньюстюб
Лос-Анджелес Кингз
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