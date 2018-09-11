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14:55 (мск), источник: Прессбол

Пресс-служба «Нью-Джерси»: Присмотритесь к Егору Шаранговичу. У него очень хорошее катание, он отлично владеет шайбой

Белорусский форвард Егор Шарангович хорошо проявил себя в рамках лагеря новичков «Нью-Джерси», с которым нападающий ранее заключил контракт новичка.

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Пресс-служба «Дьяволов» в материале по итогам матчей с новичками «Баффало», «Питтсбурга» и «Бостона» отметила белоруса, который набрал в трех поединках три ассистентских балла.

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«Присмотритесь к проспекту Егор Шаранговичу, 20-летнему белорусу, который был задрафтован в 2018 году в пятом раунде под общим 141-м номером. У него сильное катание, он хорошо управлялся с шайбой. Шаранович участвовал во всех трех играх, выступая в первом, втором и третьем звеньях. В понедельник он отдал результативный пас, его третий в трех поединка», — говорится в материале на сайте «Нью-Джерси».

Лагерь новичков подошел к концу, многие из проспектов будут приглашены в основной кэмп «Дьяволов», который стартует 13 сентября.

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