Пресс-служба «Нью-Джерси»: Присмотритесь к Егору Шаранговичу. У него очень хорошее катание, он отлично владеет шайбой

Пресс-служба «Дьяволов» в материале по итогам матчей с новичками «Баффало», «Питтсбурга» и «Бостона» отметила белоруса, который набрал в трех поединках три ассистентских балла.

«Присмотритесь к проспекту Егор Шаранговичу, 20-летнему белорусу, который был задрафтован в 2018 году в пятом раунде под общим 141-м номером. У него сильное катание, он хорошо управлялся с шайбой. Шаранович участвовал во всех трех играх, выступая в первом, втором и третьем звеньях. В понедельник он отдал результативный пас, его третий в трех поединка», — говорится в материале на сайте «Нью-Джерси».