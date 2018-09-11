«Коламбус» может обменять Панарина и Бобровского. Почему, когда и куда?

Источник: AP 2018

Сезон на поиск копромисса

На прошлой неделе «Коламбус» объявил о продлении контрактов с руководством клуба, включая президента по хоккейным операциям Джоном Дэвидсоном и генеральным менеджером Ярмо Кекяляйненом. Новость позитивная, ведь именно с приходом финна команда впервые за свою историю всплыла со дна и приобрела налет респектабельности.

Три выхода в плей-офф за последние пять лет — это хороший результат для клуба, который долгие годы считался посмешищем НХЛ под номером один. Однако с гораздо большей радостью поклонники «Блю Джекетс» услышали бы известие о новых соглашениях с русскими звездами команды — вратарем Сергеем Бобровским и нападающим Артемием Панариным. Увы, это возможно только в виртуальной реальности, например, в компьютерном менеджере.

В действительности все гораздо хуже. Хлебушек обозначил свою позицию еще в середине июня. С тех пор, несмотря на все попытки руководства найти общий язык с ним, позиция игрока не изменилась. Подписывать ни долгосрочный, ни, видимо, краткосрочный контракт он не желает. С тем, что «Коламбус» потеряет Панарина, кажется, смирились уже все. Остаются два вопроса — когда именно это произойдет и какую компенсацию удастся за него получить. Уже и североамериканские инсайдеры хранят молчание по этому поводу.

Недавно издание The Athletic сообщило, что агент Бобровского Пол Теофанос и клуб давно не общались по поводу нового контракта, а первоначальные расхождения в позициях сторон очень велики. Он, как и Панарин, может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. Впереди еще целый сезон. Времени для того, чтобы найти компромисс, вроде бы достаточно. Но в НХЛ очень редко затягивают вопрос с главной звездой до последнего момента. Исключения бывают — но у них может быть не самый приятный для клуба исход. Например, недавняя история Джона Тавареса и «Айлендерс», которая окончилась тем, что капитан команды ушел в «Торонто».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm1Lbekn31y/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm1Lbekn31y/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/artemiypanarin/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Артемий Панарин</a> (@artemiypanarin) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-23T18:08:50+00:00">23 Авг 2018 в 11:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ориентиры для контрактов

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла не скрывал своего раздражения тем, что Панарин может уйти из клуба, но пообещал давать ему столько же игрового времени и доверять в решающих ситуациях так же, как и раньше. Если, конечно, россиянина не обменяют в ближайшее время. Обычно сделки с участием звезд, у которых истекает контракт, происходят до открытия тренировочного лагеря (в этом сезоне это 13 сентября), либо в дедлайн в конце февраля.

Список претендентов на Панарина может быть велик, поскольку его нынешняя зарплата в шесть миллионов долларов позволяет взять форварда в «аренду» на сезон. И, если повезет, по ходу дела договориться о продлении контракта. Скорее всего, 8,5 миллионов — это начальная отметка, с которой будет начинать торг клуб, который хочет оставить у себя Панарина на большой срок.

Россиянину нужна команда с амбициями, которая представляет мегаполис. Вариант с одним из нью-йоркских клубов кажется оптимальным. Однако если Артемий хочет побиться за Кубок Стэнли, то придется идти на уступки и, вероятно, изучать альтернативные предложения. Ни «Рейнджерс», ни «Айлендерс» в ближайшие пару лет как минимум на высокие места претендовать не будут.

С Бобровским все сложнее. Во-первых, он имеет статус лучшего вратаря НХЛ. Да, это спорная оценка. Но недавно на официальном сайте лиги, который убивает межсезонную тоску публикацией различных рейтингов, именно россиянин занял первое место в своем амплуа. Во-вторых, две «Везины» и ежегодное вытаскивание команды на своем горбу в зону плей-офф — это хорошая стартовая площадка для переговоров. В-третьих, год назад безумство сотворил генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен, который выписал 30-летнему на тот момент вратарю Кэри Прайсу новый контракт сроком на восемь лет и общую сумму 84 миллиона. Он вступает в дело с нынешнего сезона и сейчас кажется камнем на ногах пловца, ведь прошлый чемпионат канадец провалил.

Агент Бобровского вполне может взять за ориентир схожие цифры, тем более что Сергей на два года младше Прайса. Тут и выясняется, что лучше, чем «Коламбус», с точки зрения обозримых спортивных перспектив альтернатив для нашего голкипера и нет. Реальные претенденты на Кубок Стэнли обходятся без вратарей, съедающих значительную часть платежки. Так было в «Чикаго», который выписал шесть миллионов Кори Кроуфорду. Его одноклубники, нападающие Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз через год получили по 10,5 миллионов. В «Питтсбурге» Мэтт Мюррей и вовсе бился за Кубки Стэнли на контракте новичка.

Делать самым высокооплачиваемым игроком клуба вратаря, как показывает время, это путь в никуда. В нынешнюю эпоху для завоевания титула глубина состава, классный подбор центров и защитников — более важные составляющие. К тому же сам россиянин до сих пор не убедил, что способен тащить команду в плей-офф. У него в активе нет ни одной выигранной кубковой серии. Поднапрячься и выложить «десятку» через год Бобровскому могут «Айлендерс» или «Баффало». Для них вратарский вопрос очень актуален. Только вот с точки зрения борьбы за титулы эти команды пока выглядят почти безнадежно. Стоит ли менять клуб?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bbcu9U6F2w0/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bbcu9U6F2w0/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sergeibobrovsky/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sergei Bobrovsky</a> (@sergeibobrovsky) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-13T20:32:57+00:00">13 Ноя 2017 в 12:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Осторожный прогноз

«Коламбус» в случае ухода Бобровского через год может сделать рискованный, но вполне логичный шаг: подписать контракт с одним из самых талантливых вратарей, которые пока не играют в НХЛ, — латвийцем Элвисом Мерзликиным из швейцарского «Лугано» — и ротировать его с финном Йонасом Корписало. А вот заменить Панарина попросту некем, если не совершить обмен с его участием прямо сейчас, желательно на молодого таланта. В системе клуба игроков, сопоставимых по уровню с русским нападающим, не видно. Разве что с большой натяжкой юный центр Пьер-Люк Дюбуа, который провел неплохой дебютный сезон преимущественно в одной тройке с Панариным. Франкофон от этого выиграл гораздо больше. С остальными партнерами у него мало что получалось.