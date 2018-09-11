«Коламбус» может обменять Панарина и Бобровского. Почему, когда и куда?
Главная трансферная тема нового сезона с участием российских звезд НХЛ.
Главная трансферная тема нового сезона с участием российских звезд НХЛ.
На прошлой неделе «Коламбус» объявил о продлении контрактов с руководством клуба, включая президента по хоккейным операциям Джоном Дэвидсоном и генеральным менеджером Ярмо Кекяляйненом. Новость позитивная, ведь именно с приходом финна команда впервые за свою историю всплыла со дна и приобрела налет респектабельности.
Три выхода в
В действительности все гораздо хуже. Хлебушек обозначил свою позицию еще в середине июня. С тех пор, несмотря на все попытки руководства найти общий язык с ним, позиция игрока не изменилась. Подписывать ни долгосрочный, ни, видимо, краткосрочный контракт он не желает. С тем, что «Коламбус» потеряет Панарина, кажется, смирились уже все. Остаются два вопроса — когда именно это произойдет и какую компенсацию удастся за него получить. Уже и североамериканские инсайдеры хранят молчание по этому поводу.
Недавно издание The Athletic сообщило, что агент Бобровского Пол Теофанос и клуб давно не общались по поводу нового контракта, а первоначальные расхождения в позициях сторон очень велики. Он, как и Панарин, может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. Впереди еще целый сезон. Времени для того, чтобы найти компромисс, вроде бы достаточно. Но в НХЛ очень редко затягивают вопрос с главной звездой до последнего момента. Исключения бывают — но у них может быть не самый приятный для клуба исход. Например, недавняя история Джона Тавареса и «Айлендерс», которая окончилась тем, что капитан команды ушел в «Торонто».
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла не скрывал своего раздражения тем, что Панарин может уйти из клуба, но пообещал давать ему столько же игрового времени и доверять в решающих ситуациях так же, как и раньше. Если, конечно, россиянина не обменяют в ближайшее время. Обычно сделки с участием звезд, у которых истекает контракт, происходят до открытия тренировочного лагеря (в этом сезоне это 13 сентября), либо в дедлайн в конце февраля.
Список претендентов на Панарина может быть велик, поскольку его нынешняя зарплата в шесть миллионов долларов позволяет взять форварда в «аренду» на сезон. И, если повезет, по ходу дела договориться о продлении контракта. Скорее всего, 8,5 миллионов — это начальная отметка, с которой будет начинать торг клуб, который хочет оставить у себя Панарина на большой срок.
Россиянину нужна команда с амбициями, которая представляет мегаполис. Вариант с одним из
С Бобровским все сложнее.
Агент Бобровского вполне может взять за ориентир схожие цифры, тем более что Сергей на два года младше Прайса. Тут и выясняется, что лучше, чем «Коламбус», с точки зрения обозримых спортивных перспектив альтернатив для нашего голкипера и нет. Реальные претенденты на Кубок Стэнли обходятся без вратарей, съедающих значительную часть платежки. Так было в «Чикаго», который выписал шесть миллионов Кори Кроуфорду. Его одноклубники, нападающие Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз через год получили по 10,5 миллионов. В «Питтсбурге» Мэтт Мюррей и вовсе бился за Кубки Стэнли на контракте новичка.
Делать самым высокооплачиваемым игроком клуба вратаря, как показывает время, это путь в никуда. В нынешнюю эпоху для завоевания титула глубина состава, классный подбор центров и защитников — более важные составляющие. К тому же сам россиянин до сих пор не убедил, что способен тащить команду в
«Коламбус» в случае ухода Бобровского через год может сделать рискованный, но вполне логичный шаг: подписать контракт с одним из самых талантливых вратарей, которые пока не играют в НХЛ, — латвийцем Элвисом Мерзликиным из швейцарского «Лугано» — и ротировать его с финном Йонасом Корписало. А вот заменить Панарина попросту некем, если не совершить обмен с его участием прямо сейчас, желательно на молодого таланта. В системе клуба игроков, сопоставимых по уровню с русским нападающим, не видно. Разве что с большой натяжкой юный центр
Однако ломать себе последний сезон с двумя русскими звездами руководство «Коламбуса» станет только в случае, если получит предложение, от которых невозможно отказаться. Пока этого не произошло. Дадим осторожный прогноз. Бобровский и Панарин начнут сезон в составе «Блю Джекетс», а вот ближе к дедлайну в зависимости от места команды в таблице возможны варианты. Уверенное попадание в