Текущие события
Хоккей. КХЛ
11.09
ЦСКА1
Локомотив3
Хоккей. КХЛ
11.09
Динамо Р4
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
11.09
Слован2
Северсталь1
Хоккей. КХЛ
11.09
ТракторОТ1
Металлург Мг2
Хоккей. КХЛ
11.09
Сибирь1
Автомобилист4
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Адмирал
Все события
Фоторепортажи
12Федун и Задорнов съели стадион «Спартака»
17Как сборная России разгромила Чехию на Евро-2012
11 сентября, источник: ТАСС

Айзерман покинул пост генменеджера клуба НХЛ «Тампа»

ТАСС, 11 сентября. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Стив Айзерман покинул свой пост. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Sportsnet.

Наверх
Источник: AP 2018

Отмечается, что Айзерман объявил об этом решении на встрече с хоккеистами команды. Позднее во вторник состоится специальная пресс-конференция. У специалиста остается еще год контракта с клубом, в оставшееся время он будет консультировать нового генменеджера клуба Патриса Брисбуа.

Айзерман занимал пост генменеджера «Тампы» с 2010 года. Лучшим достижением клуба за это время стал выход в финал Кубка Стэнли в 2015 году. Тогда команда в финальной серии уступила «Чикаго», однако Айзерман был признан лучшим генеральным менеджером по итогам сезона.

В «Тампе» выступают российские хоккеисты Никита Кучеров и Андрей Василевский.

Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Медведева: отвратительное чувство, все пошло не по плану
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Испанцы забили шесть безответных мячей в ворота хорватов
Олимпийская чемпионка Столбова: Меня слишком сильно обидели
Автор карикатуры на Серену Уильямс обвинен в расизме
Молодежная сборная РФ по футболу установила рекорд посещаемости
Бывший капитан «Челси» захотел от «Спартака» больше денег
Евгения Медведева высказалась по поводу своего участия в ЧР
Гол Капризова не спас ЦСКА от поражения в матче с «Локомотивом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь