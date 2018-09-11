Айзерман покинул пост генменеджера клуба НХЛ «Тампа»

Отмечается, что Айзерман объявил об этом решении на встрече с хоккеистами команды. Позднее во вторник состоится специальная пресс-конференция. У специалиста остается еще год контракта с клубом, в оставшееся время он будет консультировать нового генменеджера клуба Патриса Брисбуа.