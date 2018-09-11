Айзерман покинул пост генменеджера клуба НХЛ «Тампа»
ТАСС, 11 сентября. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Стив Айзерман покинул свой пост. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Sportsnet.
ТАСС, 11 сентября. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Стив Айзерман покинул свой пост. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Sportsnet.
Отмечается, что Айзерман объявил об этом решении на встрече с хоккеистами команды. Позднее во вторник состоится специальная
Айзерман занимал пост генменеджера «Тампы» с 2010 года. Лучшим достижением клуба за это время стал выход в финал Кубка Стэнли в 2015 году. Тогда команда в финальной серии уступила «Чикаго», однако Айзерман был признан лучшим генеральным менеджером по итогам сезона.
В «Тампе» выступают российские хоккеисты Никита Кучеров и Андрей Василевский.