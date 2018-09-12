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09:46 (мск), источник: ТАСС

Овечкин подарил свой игровой свитер футболисту сборной Бразилии Неймару

ТАСС, 12 сентября. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» российский нападающий Александр Овечкин подарил свой игровой свитер форварду сборной Бразилии по футболу Неймару. Об этом Овечкин сообщил в своем Instagram.

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Источник: Reuters

В ночь на среду в американском Лэндовере (штат Мэрилэнд) состоялся товарищеский матч сборных Бразилии и Сальвадора, бразильцы одержали победу со счетом 5:0. Неймар стал автором одного из голов, а также трех результативных передач. Овечкин, который присутствовал на встрече, после игры сфотографировался с форвардом в подтрибунном помещении арены и подарил свою игровую форму.

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Овечкин в минувшем сезоне в составе «Вашингтона» впервые выиграл Кубок Стэнли. Он стал лучшим снайпером плей- офф с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли. Выступая за «Вашингтон», он семь раз завоевывал «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру Овечкин трижды получал «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов. Также на его счету три «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков лиги).

Неймар подписал контракт с французским ПСЖ летом 2017 года, перейдя из испанской «Барселоны» за рекордные €222 млн. В прошлом сезоне в составе команды из Парижа он провел 30 матчей в различных турнирах, в которых отметился 28 голами и 16 результативными передачами. В составе «Барселоны» он стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Бразилия 5:0
Первый тайм: 3:0
Сальвадор
12.09.2018, 03:30 матчи: Сборные FedExField
Главные тренеры
Тите Карлос Де лос Кобос
Голы
4′ Неймар  
16′ Ришарлисон  
30′ Филиппе Коутинью  
50′ Ришарлисон  
90′ Маркиньюс  
Составы
Норберту Мурара Нету 12
Маркиньюс 13
Алекс Сандру 16
Эдер Милитан 22
44′ Неймар 10
46′ Андерсон Витал да Силва Деде 3
71′ де Алмейда Монтейру Фелипе 4
46′ Каземиру 5
Фред 18
54′ Филиппе Коутинью 11
Эвертон 21
70′ Артур 15
Андреас Перейра 23
54′ Дуглас Коста 7
Лукас Пакета 17
54′ Ришарлисон 9
Виллиан 19
1 Энри Эрнандес
3 Роберто Домингес
5 Александр Мендоса
17 Хуан Бараона
21 Бриан Тамакас
16 Дарвин Серен
8 Деннис Пинеда
7 Хильберто Байрес 30′
12 Артуро Альварес
10 Хайме Алас 46′
11 Дастин Кореа
14 Андрес Флорес 73′
4 Ибсен Кастро
20 Фабрисио Альфаро 36′ 17′
6 Нарсисо Орельяна 72′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 2
6 Угловые 3
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джэйр Марруфо (США)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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