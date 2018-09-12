Овечкин подарил свой игровой свитер футболисту сборной Бразилии Неймару

В ночь на среду в американском Лэндовере (штат Мэрилэнд) состоялся товарищеский матч сборных Бразилии и Сальвадора, бразильцы одержали победу со счетом 5:0. Неймар стал автором одного из голов, а также трех результативных передач. Овечкин, который присутствовал на встрече, после игры сфотографировался с форвардом в подтрибунном помещении арены и подарил свою игровую форму.
Овечкин в минувшем сезоне в составе «Вашингтона» впервые выиграл Кубок Стэнли. Он стал лучшим снайпером плей- офф с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли. Выступая за «Вашингтон», он семь раз завоевывал «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру Овечкин трижды получал «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов. Также на его счету три «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков лиги).
Неймар подписал контракт с французским ПСЖ летом 2017 года, перейдя из испанской «Барселоны» за рекордные €222 млн. В прошлом сезоне в составе команды из Парижа он провел 30 матчей в различных турнирах, в которых отметился 28 голами и 16 результативными передачами. В составе «Барселоны» он стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.