Два белорусских молодых хоккеиста проходят просмотр в клубах НХЛ

Нападающий Егор Шарангович, выбранный на драфте «Нью-Джерси» под 141 номером, провел три матча с ближайшим резервом «Баффало», «Питтсбурга и «Бостона».

В прошедших играх он сделал три результативные передачи и заставил обратить на себя внимание клуба перед грядущим сезоном в НХЛ. Ранее Егор Шарангович выступал за минское «Динамо». В прошлом сезоне форвард в 47 матчах в Континентальной хоккейной лиге набрал 12 (4+8) баллов.

Вызван в лагерь новичков «Ванкувера» голкипер Иван Кульбаков. Один из самых перспективных белорусских голкиперов ранее выступал за «Гомель», «Динамо U20». За океаном его последним клубом был «Кливленд» из АХЛ. В активе Ивана Кульбакова и участие в составе национальной сборной Беларуси в чемпионате мира 2018 года.