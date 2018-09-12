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14:11 (мск), источник: БЕЛТА

Два белорусских молодых хоккеиста проходят просмотр в клубах НХЛ

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских молодых хоккеиста проходят просмотр в клубах Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Нападающий Егор Шарангович, выбранный на драфте «Нью-Джерси» под 141 номером, провел три матча с ближайшим резервом «Баффало», «Питтсбурга и «Бостона».

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В прошедших играх он сделал три результативные передачи и заставил обратить на себя внимание клуба перед грядущим сезоном в НХЛ. Ранее Егор Шарангович выступал за минское «Динамо». В прошлом сезоне форвард в 47 матчах в Континентальной хоккейной лиге набрал 12 (4+8) баллов.

Вызван в лагерь новичков «Ванкувера» голкипер Иван Кульбаков. Один из самых перспективных белорусских голкиперов ранее выступал за «Гомель», «Динамо U20». За океаном его последним клубом был «Кливленд» из АХЛ. В активе Ивана Кульбакова и участие в составе национальной сборной Беларуси в чемпионате мира 2018 года.

Очередной сезон в НХЛ стартует 4 октября.

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