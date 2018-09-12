Кузнецов: Хочу играть в меньшинстве, а то приходится на лавке сидеть по 5 минут
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил, что в новом сезоне Национальной хоккейной лиги хотел бы выходить на лёд при игре в меньшинстве.
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил, что в новом сезоне Национальной хоккейной лиги хотел бы выходить на лёд при игре в меньшинстве.
«Для меня самое главное — ничего не потерять. Я хочу играть стабильно. Конечно, я хочу прибавить на вбрасываниях. Если меня поставят в меньшинство, то много времени и шансов у меня не будет. У меня будет два, может три шанса, которыми надо сразу воспользоваться. Я должен делать все, как скажет тренер. Если нет, то играть в меньшинстве я не буду.
Почему я хочу играть в меньшинстве? Потому что так смогу участвовать в игре постоянно. А то иногда приходится сидеть на лавке минут по пять. А так — меньшинство, большинство — и ты всегда в игре. Мне это нужно", — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.