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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузнецов: Хочу играть в меньшинстве, а то приходится на лавке сидеть по 5 минут

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил, что в новом сезоне Национальной хоккейной лиги хотел бы выходить на лёд при игре в меньшинстве.

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Источник: AP 2018

«Для меня самое главное — ничего не потерять. Я хочу играть стабильно. Конечно, я хочу прибавить на вбрасываниях. Если меня поставят в меньшинство, то много времени и шансов у меня не будет. У меня будет два, может три шанса, которыми надо сразу воспользоваться. Я должен делать все, как скажет тренер. Если нет, то играть в меньшинстве я не буду.

Почему я хочу играть в меньшинстве? Потому что так смогу участвовать в игре постоянно. А то иногда приходится сидеть на лавке минут по пять. А так — меньшинство, большинство — и ты всегда в игре. Мне это нужно", — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

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