Кузнецов: Хочу играть в меньшинстве, а то приходится на лавке сидеть по 5 минут

«Для меня самое главное — ничего не потерять. Я хочу играть стабильно. Конечно, я хочу прибавить на вбрасываниях. Если меня поставят в меньшинство, то много времени и шансов у меня не будет. У меня будет два, может три шанса, которыми надо сразу воспользоваться. Я должен делать все, как скажет тренер. Если нет, то играть в меньшинстве я не буду.