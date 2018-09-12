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12 сентября, источник: Спорт-Экспресс

«Из России с любовью»: «Вашингтон» показал, как Кузнецов возил Кубок Стэнли в Челябинск

«Вашингтон» в официальном Твиттере опубликовал видео, как форвард Евгений Кузнецов привез этим летом в Челябинск Кубок Стэнли.

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«Кэпиталз» завоевали трофей впервые в истории в 2018 году, обыграв в финале «Вегас» (4−1). Кузнецов в пяти матчах финала набрал 8 (1+7) очков, при этом в четвертой игре (6:2) сделал ассистентский покер.

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Вашингтон Кэпиталз
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