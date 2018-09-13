НХЛ начинает слушания по делу Вячеслава Войнова

Источник: AP 2018

Как сообщает журналист ESPN Эмили Каплан, лига вряд ли будет привлекать самого Войнова к сотрудничеству в рамках расследования. Представители игрока уверены, что после того, как американский суд снял с Вячеслава судимость, у него нет никаких иммиграционных ограничений.

«Всё будет изучаться. Все решения, все детали находятся на столе переговоров», — заявил вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли.



Напомним, ранее россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он вынужден был уехать из США. Перед тем как получить разрешение лиги, Войнову нужно было оформить американскую визу и разрешение на работу.