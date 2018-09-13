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09:44 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ начинает слушания по делу Вячеслава Войнова

В ближайшие дни руководство Национальной хоккейной лиги начнёт процесс изучения дела Вячеслава Войнова, который в 2014 году был бессрочно дисквалифицирован лигой за бытовое насилие.

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Источник: AP 2018

Как сообщает журналист ESPN Эмили Каплан, лига вряд ли будет привлекать самого Войнова к сотрудничеству в рамках расследования. Представители игрока уверены, что после того, как американский суд снял с Вячеслава судимость, у него нет никаких иммиграционных ограничений.

«Всё будет изучаться. Все решения, все детали находятся на столе переговоров», — заявил вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли.

Напомним, ранее россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он вынужден был уехать из США. Перед тем как получить разрешение лиги, Войнову нужно было оформить американскую визу и разрешение на работу.

Из-за дисквалификации НХЛ защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В минувшем сезоне Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

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