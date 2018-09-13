СМИ: Игрок клуба НХЛ «Нэшвилл» Уотсон дисквалифицирован на 27 игр за домашнее насилие

В июне 2018 года спортсмен был обвинен в избиении своей девушки, однако вину не признал. Несмотря на это, комиссар НХЛ Гэри Бетмэн после собственного расследования лиги принял решение отстранить игрока на 27 матчей без сохранения заработной платы. Комиссар руководствовался правилом 18-А коллективного договора НХЛ, которое регулирует поведение хоккеиста вне игровой площадки.

«Постановление об отстранении является необходимым и согласуется с твердым мнением НХЛ о том, что Лига не может и не собирается терпеть такое поведение», — сказал Бетмэн.

В 2014 году за домашнее насилие бессрочно был дисквалифицирован российский хоккеист Вячеслав Войнов. В скором времени НХЛ начнет слушания по этому делу. Права на Войнова принадлежат клубу «Лос-Анджелес».