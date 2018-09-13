Голкипер «Далласа» Антон Худобин презентовал шлем на сезон-2018/19

В это межсезонье Худобин покинул «Бостон Брюинз», так как не смог добиться увеличения зарплаты. По контракту с клубом из Массачусетса Худобин получал $ 2,5 млн. Соглашение с «Далласом» рассчитано на два сезона. В минувшем сезоне НХЛ Худобин защищал ворота «Брюинз» в 32 матчах, в которых в среднем пропускал 2,56 шайбы и отражал 91,3% бросков.