Голкипер «Далласа» Антон Худобин презентовал шлем на сезон-2018/19
Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин будет выступать в сезоне-2018/19 в новом шлеме, информирует
Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин будет выступать в сезоне-2018/19 в новом шлеме, информирует
В это межсезонье Худобин покинул «Бостон Брюинз», так как не смог добиться увеличения зарплаты. По контракту с клубом из Массачусетса Худобин получал $ 2,5 млн. Соглашение с «Далласом» рассчитано на два сезона. В минувшем сезоне НХЛ Худобин защищал ворота «Брюинз» в 32 матчах, в которых в среднем пропускал 2,56 шайбы и отражал 91,3% бросков.
За карьеру в североамериканской лиге 32-летний вратарь также защищал цвета таких клубов, как «Миннесота Уайлд», «Каролина Харрикейнз» и «Анахайм Дакс». Следующий сезон станет для опытного голкипера 10-м в НХЛ.