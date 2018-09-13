Бобровский: Я не давал советов Панарину, у него своя ситуация
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал вероятность заключения нового контракта с клубом.
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал вероятность заключения нового контракта с клубом.
«Будет ли это мой последний год в “Коламбусе”? Посмотрим. Я рассказал менеджменту “мундиров” о своих планах, но выносить это на публику не хочу. У нас стартует тренировочный лагерь, и разговаривать об этой ситуации после сегодняшнего дня я не буду, будь то журналисты или менеджеры. Я не давал советов Панарину, у него своя ситуация, он видит вещи
Напомним, что контракт Бобровского с «Коламбусом» составляет $ 7,42 млн за сезон, а его действие завершается 1 июля 2019 года.