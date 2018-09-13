Бобровский: Я не давал советов Панарину, у него своя ситуация

«Будет ли это мой последний год в “Коламбусе”? Посмотрим. Я рассказал менеджменту “мундиров” о своих планах, но выносить это на публику не хочу. У нас стартует тренировочный лагерь, и разговаривать об этой ситуации после сегодняшнего дня я не буду, будь то журналисты или менеджеры. Я не давал советов Панарину, у него своя ситуация, он видит вещи по-своему. Изменятся ли мои планы, если я буду играть не в “Коламбусе”? Не слишком», — приводит слова Бобровского журналист официального сайта «Блю Джекетс» Брайан Хеджер.