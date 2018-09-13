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23:07 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Оттава» обменял одного из лучших защитников лиги Карлссона в «Сан-Хосе»

ТАСС, 13 сентября. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» Эрик Карлссон обменян в «Сан-Хосе». Об этом сообщает пресс-служба «Оттавы».

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Источник: AP 2018

Взамен за 28-летнего шведа «Оттава» получила 24-летнего форварда Криса Тирни, 25-летнего защитника Дилана Демело, 19-летнего форварда Джоша Норриса, 21-летнего нападающего Рудольфса Балцерса, выбор в первом раунде драфта 2019 или 2020 года, во втором раунде 2019 года и еще два условных драфт-пика.

Швед был выбран «Оттавой» под 15-м номером на драфте НХЛ 2008 года. Он дважды признавался лучшим защитником регулярного чемпионата НХЛ (2012, 2015), четырежды входил в первую символическую команду по итогам сезона, пять раз участвовал в Матчах всех звезд. С 2009 года он провел в НХЛ 627 игр и набрал 518 очков (126 шайб и 392 передачи) при показателе полезности «-36». В прошлом сезоне он провел 71 матча и набрал 62 (9+53) очка.

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