Панарин и Бобровский приостановили переговоры по контрактам с «Коламбусом»

Действующие контракты Панарина и Бобровского с «Коламбусом» истекают по окончании предстоящего сезона. Летом 2019 года хоккеисты могут стать неограниченными свободными агентами и подписать контракты с другими клубами.

«Мне не нравится играть в психологические игры с клубом. Я считаю, что надо сразу честно сказать им, чего хочу, как буду вести переговоры, довести до них мою точку зрения. После минувшего сезона я объяснил ситуацию руководству “Блю Джекетс”. Они все знают. Знают, чего я хочу в новом сезоне, знают мои планы на будущее», — заявил Бобровский.