Панарин и Бобровский приостановили переговоры по контрактам с «Коламбусом»

Действующие контракты Панарина и Бобровского с «Коламбусом» истекают по окончании предстоящего сезона. Летом 2019 года хоккеисты могут стать неограниченными свободными агентами и подписать контракты с другими клубами.
«Мы вели переговоры все лето, замечательно общались, но уже 13-е число. Это крайний срок. Сегодня начинается хоккей», — заявил Панарин.
Бобровский сообщил, что «Коламбус» знает о его позиции.
«Мне не нравится играть в психологические игры с клубом. Я считаю, что надо сразу честно сказать им, чего хочу, как буду вести переговоры, довести до них мою точку зрения. После минувшего сезона я объяснил ситуацию руководству “Блю Джекетс”. Они все знают. Знают, чего я хочу в новом сезоне, знают мои планы на будущее», — заявил Бобровский.
Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен намерен продолжить переговоры с игроками. Панарин в минувшем сезоне установивший клубный и личный бомбардирский рекорды (27 голов + 55 результативных передач). Бобровский в составе «Коламбуса» дважды получал «Везина Трофи» лучшему голкиперу регулярного сезона.