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09:58 (мск), источник: Р-Спорт

Панарин и Бобровский приостановили переговоры по контрактам с «Коламбусом»

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские хоккеисты форвард Артемий Панарин и голкипер Сергей Бобровский приостановили переговоры с «Коламбус Блю Джекетс» о новых контрактах, сообщается на официальном сайте НХЛ.

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Источник: AP 2018

Действующие контракты Панарина и Бобровского с «Коламбусом» истекают по окончании предстоящего сезона. Летом 2019 года хоккеисты могут стать неограниченными свободными агентами и подписать контракты с другими клубами.

«Мы вели переговоры все лето, замечательно общались, но уже 13-е число. Это крайний срок. Сегодня начинается хоккей», — заявил Панарин.

Бобровский сообщил, что «Коламбус» знает о его позиции.

«Мне не нравится играть в психологические игры с клубом. Я считаю, что надо сразу честно сказать им, чего хочу, как буду вести переговоры, довести до них мою точку зрения. После минувшего сезона я объяснил ситуацию руководству “Блю Джекетс”. Они все знают. Знают, чего я хочу в новом сезоне, знают мои планы на будущее», — заявил Бобровский.

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен намерен продолжить переговоры с игроками. Панарин в минувшем сезоне установивший клубный и личный бомбардирский рекорды (27 голов + 55 результативных передач). Бобровский в составе «Коламбуса» дважды получал «Везина Трофи» лучшему голкиперу регулярного сезона.

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