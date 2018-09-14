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10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Торонто» приняли решение начать сезон-2018/19 без капитана команды

В «Торонто Мэйпл Лифс» приняли решение не назначать капитана перед стартом предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт лиги.

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Этот пост остаётся вакантным с февраля 2016 года, когда команду покинул защитник Дион Фанёф. По словам генерального менеджера «Лифс» Кайла Дубаса, капитан, вероятно, не будет назначен и по ходу сезона-2018/19.

«Быть капитан команды с такой великой историей — это огромная ответственность», — сказал Дубас.

Таким образом, «Торонто» будет выходить на лёд с тремя альтернативными капитанами. Ими назначены три игрока — носивший нашивку «А» в прошлом сезоне защитник Морган Райлли, а также бывшие капитаны своих прежних клубов — форварды Джон Таварес (выполнял эту роль в «Нью-Йорк Айлендерс») и Патрик Марло («Сан-Хосе Шаркс»). Таварес и Марло на посту ассистентов капитана заменили форвардов Лео Комарова и Тайлера Бозака, которые в межсезонье ушли из «Лифс».

«Руководству команды было важно осознавать, что новый игрок может сразу оказывать на команду огромное влияние. Я понимаю, что это значит, но не собираюсь воспринимать это нечто как нечто должное. Мне нужно быть самим собой и сделать всё возможное для организации», — прокомментировал назначение Таварес.

Торонто Мэйпл Ливз
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