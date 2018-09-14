Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон перешел в «Сан-Хосе»

Источник: Спорт-Экспресс

Единственный верный шаг

«Оттава» сделала то, на что «Айлендерс» прошлым летом не хватило смелости. Последний год перед окончанием контракта у звезды — время противоречивое. Менеджеры клубов балансируют между желанием сохранить лидера и необходимостью обезопасить себя от возможной потери его следующим летом. «Островитяне» позволили себя нагреть и сели в лужу, подарив «Торонто» возможность вести переговоры с Джоном Таваресом в статусе НСА. «Оттава» не стала тянуть и предпочла брать за Эрика Карлссона все, что дают, прежде чем он покинул «Сенс».

И это, пожалуй, единственный верный шаг «Сенаторов» за долгое, долгое время. Если отбросить похвальную прагматичность генерального менеджера Пьера Дориона, то от всего остального происходящего с командой можно испытать неслабый стресс. «Оттава» достигла удивительного мастерства саморазрушения, так нехарактерного для людей, владеющих спортивной франшизой за океаном. Год за годом «Сенаторз» под чутким руководством Юджина Мельника уничтожали все хорошее, что появлялось в клубе.

Главное ведь не то, что «Сенс» не потеряли Карлссона даром, — это довольно сомнительный повод для гордости. Удручает сама ситуация, при которой многолетний лидер команды и не собирался переподписывать соглашение с клубом, который задрафтовал его в 2008 году. За последний год проблемы у «Оттавы» начали расти в геометрической прогрессии. Руководство клуба умудрилось довести до бешенства и фанатов, и собственных хоккеистов. И Дорион, и Мельник потеряли связь с игроками, вследствие чего «Сенаторы» со свистом рухнули вниз.

В конце регулярного чемпионата-2017/18 от прошлогоднего полуфиналиста, игравшего седьмой матч финала конференции с будущим чемпионом «Питтсбургом», остались одни руины.

Чья борода длиннее

Мэтт Дюшен, за которого в трехстороннем обмене фактически был отдан любимец публики Кайл Террис, стремительно деградировал. Супруга Карлссона, потерявшая ребенка на последнем месяце беременности, обвинила девушку Майка Хоффмана в целенаправленной травле и угрозах. Позднее жены бывших игроков «Оттавы» подтвердили эту информацию. В довесок ко всему со скандалом покинул клуб ассистент генерального менеджера Рэнди Ли, обвиняемый в домогательствах.

Неудивительно, что Карлссон решил переехать в теплую бесконфликтную Калифорнию, в которой все скандалы ограничиваются вопросом, чья борода длиннее. Тем более, что в памяти Эрик наверняка держал то, как обошлись в «Оттаве» с другой звездой, с живой легендой «Сенс» Даниэлем Альфредссоном. И «Альфи», и Джейсон Спецца покинули команду из-за внутреннего потолка зарплат, а проще — банальной жадности Мельника, который узурпировал решение всех хоккейных вопросов.

«Колорадо» с его внутренней экономией не идет ни в какое сравнение с «Оттавой», когда ей нужно подписать контракт с кем-то мало-мальски показавшим результат. Не спешит пока продлять свое пребывание в столице и Мэтт Дюшен, у которого этот сезон будет контрактным.

Когда-то Мельник спас «Оттаву» от переезда в другой город, но сейчас он, кажется, делает все, чтобы франшиза уехала куда-то подальше от него. Спасти «Сенс» в этом сезоне может разве что чудо. Их не устроит даже нырок в недра таблицы за пиком в топ-5, так как выбора в первом раунде будущего года у них нет. «Оттаве» нужно молиться на резвый старт в лиге Брэди Ткачака (на уровне номинации на «Колдер Трофи»), на реинкарнацию Дюшена и на то, что Марк Стоун сможет стать лидером команды и на льду, и в раздевалке.

И, разумеется, на то, что Ги Буше волевым решением соберет команду в единое целое. Пьер Дорион сказал об «Оттаве»: «Отношения в раздевалке команды дали трещину». Надо сказать, что генменеджер подобрал очень мягкий эвфемизм.

Защита от переплаты

«Сан-Хосе» постарался по максимуму защитить себя от переплаты в таком обмене. Из четырех отданных игроков лишь Крис Тирни и Джон Норрис представляют большую ценность для «Оттавы». Это крепкий центрфорвард третьего звена и 19-летний проспект, который может вырасти в двустороннего центра топ-6. Драфт-пики же зависят от того, как Карлссон проявит себя в «Сан-Хосе».

Пик первого раунда следующего сезона превратится в первый раунд этого, если вдруг «Шаркс» не выйдут в плей-офф. «Оттаве» стоит надеяться на такой расклад, иначе они потратят на перестройку еще целый сезон и так в итоге ничего не построят.

Выбор во втором раунде 2021 года отойдет «Оттаве», только если Карлссон подпишет с «Акулами» новый контракт. Этот пик превратится в пик первого раунда, если «Сан-Хосе» сумеет дойти до финала или если Карлссон вдруг переедет в Восточную конференцию в течение сезона. Это, разумеется, произойдет, только если в «Шаркс» настанет массовое помутнение рассудка.

И, наконец, из двух своих выборов во втором раунде 2019 года «Оттаве» отойдет только один — тот, что повыше. «Сан-Хосе» заплатил за звезду калибра Карлссона неприлично мало, хотя летом претендентов на Эрика был вагон. Называли и «Даллас», и «Ванкувер», и «Вегас», и даже «Тампу», которой все мало.

Проблемы «Сан-Хосе»

«Акул» уже успели окрестить командой с суперобороной, и это, конечно, не так. Трио Бернс — Власик — Карлссон выглядит крайне грозно на бумаге, а юниты большинства станут у «Акул» и вовсе убийственными. Однако главной проблемы «Шаркс» этот грандиозный трейд не решит. Серия с «Вегасом» показала, насколько медлительна команда Питера ДеБура в сравнении с соперниками. Это было заметно еще по ходу финала-2016, а ее лидеры не молодеют, и ни Торнтон с Павелски, ни Бернс не стали за это время быстрее.

«Акулы» явно нацелены на финал, но, чтобы дойти до него, практически наверняка необходимо будет встретиться с кем-то из парочки «Нэшвилл» — «Виннипег». Карлссон прибавит команде катания и маневренности, но, чтобы уйти из-под давления монстров Центрального дивизиона, будет необходима в первую очередь выносливость и быстрота.

И это еще неизвестно, не собирается ли преподнести сюрприз «Вегас» и зажечь во втором сезоне в лиге. «Лос-Анджелес» «Акулы» вполне вероятно закроют и на своих мощностях, но для других соперников необходимо нечто большее, чем даже Эрик Карлссон.