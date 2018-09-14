В США раскритиковали переводчика Панарина: он упростил важное заявление хоккеиста

Хотя форвард выступает в НХЛ с 2015 года, он общался с прессой через переводчика, нанятого агентством, которое представляет игрока. После того, как Панарин объяснил причины, из-за которых взял паузу на раздумье, в соцсетях прокатилась волна недовольства: «Он имеет право на свое решение, но как фанат “Коламбуса”, я ненавижу это», «Мы определенно потеряем его».
Один из пользователей Twitter выразил возмущение тем, как переводчик интерпретировал слова Панарина на английском языке.
«Перевод просто ужасный, почти ничего не передано с тем смыслом, который вкладывал в него Артемий», — сообщила Leez Mero. Она предоставила свою версию перевода, чтобы американские болельщики смогли понять российского форварда дословно.
Во время загрузки произошла ошибка.
Другой пользователь, владеющий русским языком, тоже выразил недовольство работой.
«Как русскоговорящий человек, я могу сказать, что все ответы Панарина были сокращены, — написал на своей странице Стивен Кенворфи. — Обратите внимание на правильный перевод: в нем видно, насколько желания Артемия типичны для обычного человека. Он все еще любит “Коламбус”, но хочет видеть более широкую картину действительности».
Так в чем же переводчик был не прав? Во-первых, Панарин упомянул, что летом не был готов обсуждать долгосрочный контракт с «Коламбусом», поэтому на данный момент ситуация не изменилась. В американской версии это превратилось в следующее: «Этим летом я решил, что мне нужно время обдумать свое будущее, поэтому ничего не изменилось».
«Меня приняли хорошо и в городе, и в команде, а фанаты меня, считаю, немного полюбили», — в типичной для себя застенчивой манере сказал Панарин с улыбкой. Переводчик отбросил лишнюю скромность и фраза превратилась в «фанаты любят меня, а я — их».
После этого российский форвард объяснил, почему так и не принял решение о своем будущем: «Если мне удастся подписать длинный контракт на 7−8 лет, то это, считайте, 10 процентов моей жизни. Достаточно долгое время. Об этом нужно хорошенько думать, чтобы не ошибиться и сделать правильный выбор, где ты хочешь жить».
Переводчик вновь отбросил лишние сомнения и поставил прессу перед фактом, что «длительный контракт — это невероятно важная часть жизни. Для принятия правильного решения нужно время».
В конце своего заявления Панарин вновь решил выразить свою преданность «Коламбусу», в которой в последние месяцы многие начали сомневаться.
«Теперь я готов к любым неприятным вопросам. Но после этого дня постараюсь сконцентрироваться только на игре. Еще один важный момент: я буду полностью отдаваться хоккею и, так как до сих пор ношу джерси “Блю Джекетс”, шансов, что я не буду выкладываться на льду за “Коламбус”, нет». Вместо того, чтобы проникновенно передать послание фанатам «Коламбуса», переводчик упростил смысл: «Я здесь, чтобы играть в хоккей, и все, о чем я думаю — это отыграть великолепный сезон».
«В переводе прослеживается обобщение», — предположил на своей странице болельщик Джонатан Пирс.
«Как я понял, переводчик Панарина исказил его слова для прессы? — удивился в Twitter пользователь Джереми Кроу. — Жесть! Этого клоуна надо выгнать».