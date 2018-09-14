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15:09 (мск), источник: Р-Спорт

В США раскритиковали переводчика Панарина: он упростил важное заявление хоккеиста

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин накануне разъяснил американским СМИ ситуацию, в которую он попал этим летом. Россиянин отказался обсуждать продление контракта с «Блю Джекетс», а его имя фигурировало в ряде слухов о возможном переходе в другие клубы.

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Источник: AP 2018

Хотя форвард выступает в НХЛ с 2015 года, он общался с прессой через переводчика, нанятого агентством, которое представляет игрока. После того, как Панарин объяснил причины, из-за которых взял паузу на раздумье, в соцсетях прокатилась волна недовольства: «Он имеет право на свое решение, но как фанат “Коламбуса”, я ненавижу это», «Мы определенно потеряем его».

Один из пользователей Twitter выразил возмущение тем, как переводчик интерпретировал слова Панарина на английском языке.

«Перевод просто ужасный, почти ничего не передано с тем смыслом, который вкладывал в него Артемий», — сообщила Leez Mero. Она предоставила свою версию перевода, чтобы американские болельщики смогли понять российского форварда дословно.

Во время загрузки произошла ошибка.

​Другой пользователь, владеющий русским языком, тоже выразил недовольство работой.

«Как русскоговорящий человек, я могу сказать, что все ответы Панарина были сокращены, — написал на своей странице Стивен Кенворфи. — Обратите внимание на правильный перевод: в нем видно, насколько желания Артемия типичны для обычного человека. Он все еще любит “Коламбус”, но хочет видеть более широкую картину действительности».

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Так в чем же переводчик был не прав? Во-первых, Панарин упомянул, что летом не был готов обсуждать долгосрочный контракт с «Коламбусом», поэтому на данный момент ситуация не изменилась. В американской версии это превратилось в следующее: «Этим летом я решил, что мне нужно время обдумать свое будущее, поэтому ничего не изменилось».

«Меня приняли хорошо и в городе, и в команде, а фанаты меня, считаю, немного полюбили», — в типичной для себя застенчивой манере сказал Панарин с улыбкой. Переводчик отбросил лишнюю скромность и фраза превратилась в «фанаты любят меня, а я — их».

После этого российский форвард объяснил, почему так и не принял решение о своем будущем: «Если мне удастся подписать длинный контракт на 7−8 лет, то это, считайте, 10 процентов моей жизни. Достаточно долгое время. Об этом нужно хорошенько думать, чтобы не ошибиться и сделать правильный выбор, где ты хочешь жить».

Переводчик вновь отбросил лишние сомнения и поставил прессу перед фактом, что «длительный контракт — это невероятно важная часть жизни. Для принятия правильного решения нужно время».

В конце своего заявления Панарин вновь решил выразить свою преданность «Коламбусу», в которой в последние месяцы многие начали сомневаться.

«Теперь я готов к любым неприятным вопросам. Но после этого дня постараюсь сконцентрироваться только на игре. Еще один важный момент: я буду полностью отдаваться хоккею и, так как до сих пор ношу джерси “Блю Джекетс”, шансов, что я не буду выкладываться на льду за “Коламбус”, нет». Вместо того, чтобы проникновенно передать послание фанатам «Коламбуса», переводчик упростил смысл: «Я здесь, чтобы играть в хоккей, и все, о чем я думаю — это отыграть великолепный сезон».

«В переводе прослеживается обобщение», — предположил на своей странице болельщик Джонатан Пирс.

«Как я понял, переводчик Панарина исказил его слова для прессы? — удивился в Twitter пользователь Джереми Кроу. — Жесть! Этого клоуна надо выгнать».

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