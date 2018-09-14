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18:09 (мск), источник: ТАСС

Обладатель Кубка Стэнли и чемпион ОИ Зеттерберг завершил карьеру из-за проблем со спиной

ТАСС, 14 сентября. Шведский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» Хенрик Зеттерберг в возрасте 37 лет завершил карьеру из-за проблем со спиной. Об этом сообщает журналист из Детройта Ансар Кхан со ссылкой на генерального менеджера команды Кена Холланда.

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Источник: AFP 2018

Зеттерберг был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ в 1999 году под общим 210-м номером. Всю свою карьеру в лиге, 15 сезонов, он провел в команде из штата Мичиган. В составе «Детройта» швед стал обладателем Кубка Стэнли в 2008 году. В том же году он был признан лучшим игроком плей-офф НХЛ, получив «Конн Смайт Трофи».

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Дважды Зеттерберг выбирался на Матч всех звезд (2007, 2008), в 2013 году он получил приз НХЛ за участие в благотворительности (NHL Foundation Player Award), в 2015 году — награду «Кинг Клэнси Трофи», вручаемую хоккеисту, который является примером для партнеров по команде на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни. Зеттербергу принадлежит рекорд «Детройта» по количеству очков (27) и по количеству шайб (13) в одном розыгрыше плей-офф, также ему принадлежит рекорд лиги по количеству бросков по воротам в одном розыгрыше плей-офф (116).

Зеттерберг является членом «Тройного золотого клуба», в который входят хоккеисты, побеждавшие в Кубке Стэнли, на чемпионате мира и Олимпийских играх. В 2006 году нападающий в составе сборной Швеции одержал победу на Олимпиаде в Турине. В том же году Зеттерберг вместе с национальной командой стал чемпионом мира.

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