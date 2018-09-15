Овечкин настроен второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли

«Раз попробовав вкус победы, хочется побеждать снова и снова. У многих парней все еще остались воспоминания о том, как они провели лето с Кубком, и как это было потрясающе, когда весь город просто сходил с ума. Это особенное чувство с которым не хочется расставаться», — сказал Овечкин.