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10:06 (мск), источник: Газета.Ру

Овечкин настроен второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от нового сезона, передает слова россиянина русскоязычный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Форвард заявил, что одной из задач на сезон станет повторное завоевание Кубка Стэнли.

«Раз попробовав вкус победы, хочется побеждать снова и снова. У многих парней все еще остались воспоминания о том, как они провели лето с Кубком, и как это было потрясающе, когда весь город просто сходил с ума. Это особенное чувство с которым не хочется расставаться», — сказал Овечкин.

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