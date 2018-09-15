Овечкин настроен второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от нового сезона, передает слова россиянина русскоязычный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от нового сезона, передает слова россиянина русскоязычный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Форвард заявил, что одной из задач на сезон станет повторное завоевание Кубка Стэнли.
«Раз попробовав вкус победы, хочется побеждать снова и снова. У многих парней все еще остались воспоминания о том, как они провели лето с Кубком, и как это было потрясающе, когда весь город просто сходил с ума. Это особенное чувство с которым не хочется расставаться», — сказал Овечкин.