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13:16 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» по буллитам обыграл «Калгари» в предсезонном матче НХЛ, прошедшем в Китае

ТАСС, 15 сентября. «Бостон» победил «Калгари» по буллитам в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в китайском Шэньчжэне. Встреча завершилась со счетом 4:3.

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Источник: AP 2018

У победителей шайбы на счету Трента Фредерика (14-я минута), Райана Донато (16) и Джона Мура (16), в составе канадского клуба отличились Шон Монахан (20) и Марк Джиордано (41, 60). Победный для «Бостона» буллит реализовал Джейк Дебраск.

Ранее клубы НХЛ дважды проводили предсезонные матчи в Китае. В 2017 году «Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» в предсезонных встречах, которые прошли в Шанхае и Пекине.

В 2018 году запланировано две игры в Китае. Заключительный матч китайского турне пройдет 19 сентября в Пекине между «Бостоном» и «Калгари». Перед этой игрой команды проведут несколько встреч в Северной Америке. По словам комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, лига рассматривает вариант проведения матчей регулярного чемпионата в Китае.

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