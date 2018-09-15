«Бостон» по буллитам обыграл «Калгари» в предсезонном матче НХЛ, прошедшем в Китае

Источник: AP 2018

У победителей шайбы на счету Трента Фредерика (14-я минута), Райана Донато (16) и Джона Мура (16), в составе канадского клуба отличились Шон Монахан (20) и Марк Джиордано (41, 60). Победный для «Бостона» буллит реализовал Джейк Дебраск.

Ранее клубы НХЛ дважды проводили предсезонные матчи в Китае. В 2017 году «Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» в предсезонных встречах, которые прошли в Шанхае и Пекине.