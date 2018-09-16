Тарасенко: Хотел бы остаться в «Сент-Луисе» вплоть до завершения карьеры

«Моя мотивация осталась прежней. Просто хочу выиграть Кубок Стэнли. В нашем городе его никогда не было. И я очень счастлив, что на данный момент всю карьеру в НХЛ провожу в “Сент-Луисе”. Я бы хотел остаться тут до конца карьеры. Мне нравится город, нравятся болельщики. Надеюсь, вместе мы сможем завоевать заветный трофей», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.