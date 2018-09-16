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20:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Тарасенко: Хотел бы остаться в «Сент-Луисе» вплоть до завершения карьеры

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметил, что его мотивация осталась на прежнем уровне.

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Источник: AP 2018

«Моя мотивация осталась прежней. Просто хочу выиграть Кубок Стэнли. В нашем городе его никогда не было. И я очень счастлив, что на данный момент всю карьеру в НХЛ провожу в “Сент-Луисе”. Я бы хотел остаться тут до конца карьеры. Мне нравится город, нравятся болельщики. Надеюсь, вместе мы сможем завоевать заветный трофей», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2017/18 Тарасенко провёл 80 матчей в «регулярке» и набрал 66 (33+33) очков при показателе полезности «+15» и 17 минутах штрафного времени. «Сент-Луис» не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.

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