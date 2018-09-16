Тарасенко: Хотел бы остаться в «Сент-Луисе» вплоть до завершения карьеры
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметил, что его мотивация осталась на прежнем уровне.
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметил, что его мотивация осталась на прежнем уровне.
«Моя мотивация осталась прежней. Просто хочу выиграть Кубок Стэнли. В нашем городе его никогда не было. И я очень счастлив, что на данный момент всю карьеру в НХЛ провожу в “Сент-Луисе”. Я бы хотел остаться тут до конца карьеры. Мне нравится город, нравятся болельщики. Надеюсь, вместе мы сможем завоевать заветный трофей», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.
В сезоне-2017/18 Тарасенко провёл 80 матчей в «регулярке» и набрал 66 (33+33) очков при показателе полезности «+15» и 17 минутах штрафного времени. «Сент-Луис» не сумел пробиться в