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01:51 (мск), источник: Р-Спорт

«Бостон» по буллитам обыграл «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Хоккеисты «Бостона» по буллитам переиграли «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Бостона». У «Брюинз» отличился Якуб Лауко, решающий буллит реализовал Дантон Хейнен. У «Вашингтона» шайбу забросил Бретт Коннолли.

В другом матче «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Филадельфию» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

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