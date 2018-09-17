«Бостон» по буллитам обыграл «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Хоккеисты «Бостона» по буллитам переиграли «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Хоккеисты «Бостона» по буллитам переиграли «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Бостона». У «Брюинз» отличился Якуб Лауко, решающий буллит реализовал Дантон Хейнен. У «Вашингтона» шайбу забросил Бретт Коннолли.
В другом матче «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Филадельфию» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).