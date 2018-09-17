«Сент-Луис Блюз» расторг контракт с защитником Дмитрием Сергеевым
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» расторг контракт с российским защитником Дмитрием Сергеевым, сообщается на официальном сайте лиги.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» расторг контракт с российским защитником Дмитрием Сергеевым, сообщается на официальном сайте лиги.
Действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон. По словам генерального менеджера команды Дуга Армстронга, Сергеев вернется в Россию.
«Сент-Луис» приобрел права на Сергеева, незадрафтованного в НХЛ, в сентябре 2014 года. 22-летний защитник с 2013 по 2016 год выступал в Хоккейной лиге Онтарио. В прошлом сезоне Сергеев сыграл два матча в Американской хоккейной лиге за «Сан-Антонио Рэмпейдж», но результативными действиями не отметился.