«Сент-Луис Блюз» расторг контракт с защитником Дмитрием Сергеевым

«Сент-Луис» приобрел права на Сергеева, незадрафтованного в НХЛ, в сентябре 2014 года. 22-летний защитник с 2013 по 2016 год выступал в Хоккейной лиге Онтарио. В прошлом сезоне Сергеев сыграл два матча в Американской хоккейной лиге за «Сан-Антонио Рэмпейдж», но результативными действиями не отметился.