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01:57 (мск), источник: Р-Спорт

«Сент-Луис Блюз» расторг контракт с защитником Дмитрием Сергеевым

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» расторг контракт с российским защитником Дмитрием Сергеевым, сообщается на официальном сайте лиги.

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Действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон. По словам генерального менеджера команды Дуга Армстронга, Сергеев вернется в Россию.

«Сент-Луис» приобрел права на Сергеева, незадрафтованного в НХЛ, в сентябре 2014 года. 22-летний защитник с 2013 по 2016 год выступал в Хоккейной лиге Онтарио. В прошлом сезоне Сергеев сыграл два матча в Американской хоккейной лиге за «Сан-Антонио Рэмпейдж», но результативными действиями не отметился.

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