Великий и в самом расцвете сил. Всеми любимому Овечкину — 33!
Впереди ещё много свершений.
Впереди ещё много свершений.
Александру Овечкину на роду было написано стать спортсменом. Его мама Татьяна Николаевна — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, папа Михаил Викторович — футболист, оба — динамовцы.
С ранних лет Александра увлёк хоккей, и в восемь лет он стал заниматься в школе «Динамо». Карьера его развивалась стремительно — за взрослую команду «Динамо» Александр дебютировал в 16 лет, в том же сезоне установил рекорд юниорских чемпионатов мира — 14 голов за турнир, — который держится до сих пор.
В 17 лет Овечкин стал чемпионом мира среди молодёжи и лучшим нападающим турнира, а также самым молодым игроком и самым молодым автором шайбы в истории сборной России. В 2004 году он стал вторым россиянином в истории НХЛ, который был выбран на драфте под первым номером. «Вашингтон» нашёл нового лидера команды, который однажды приведёт клуб к величию. До отъезда в НХЛ Овечкин успел стать чемпионом России с «Динамо» в 2005 году, сыграть на Кубке мира и двух чемпионатах мира.
Достижения Овечкина
Серебро ЮЧМ (2002), бронза ЮЧМ (2003)
Золото МЧМ (2003), серебро МЧМ (2005)
Чемпион России (2005, 2013)
Золото ЧМ (2008, 2012, 2014), серебро ЧМ (2010, 2015), бронза ЧМ (2005, 2007, 2016)
Участник Кубка мира (2004, 2016)
Участник Олимпиады (2006, 2010, 2014)
«Колдер Трофи» (2006)
«Тед Линдсей Эворд» (2008, 2009, 2010)
«Харт Трофи» (2008, 2009, 2013)
«Арт Росс Трофи» (2008)
«Морис Ришар Трофи» (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018)
«Конн Смайт Трофи» (2018)
Кубок Стэнли (2018)
Включён в список 100 лучших игроков в истории НХЛ
Лучший снайпер в истории НХЛ среди россиян (607).
На протяжении всей карьеры Великая Восьмёрка бьёт один рекорд за другим. Он — единственный хоккеист, кому удалось выиграть «Арт Росс», «Морис Ришар», «Тед Линдсей» и «Харт Трофи» в один год, второй игрок в истории, которому семь раз в карьере покорился снайперский титул НХЛ. Среди россиян ему нет равных, в истории «Вашингтона» он переписал добрую половину рекордов.
До 2018 года Овечкину не покорялись только два турнира — Олимпиада и Кубок Стэнли. «Вашингтон» в последние годы неизменно назывался главным претендентом на трофей, но раз за разом оглушительно проваливался в
Но наступил сезон-2017/18, и Овечкина прорвало. Весь мир с восхищением наблюдал, как он ловит шайбу на себя чуть ли не зубами, первым бежит в оборону, забивает важнейшие голы и издаёт зверский рык после побед. Был повержен и лучший вратарь НХЛ Бобровский, и главный обидчик «Питтсбург», и одна из лучших команд лиги «Тампа», и открытие сезона «Вегас».
Кажется, за Овечкина радовался весь мир, даже соперники. Вишенкой на торте стало звание самого ценного игрока
Сейчас Александр готовится к защите титула, а в свободное от тренировок время пришёл поддержать команду Вашингтона по американскому футболу и стал её почётным капитаном в матче открытия. Один фанат, увидев Овечкина, не удержался и показал татуировку на пятой точке в виде Кубка Стэнли. Овечкин не смутился и ответил: «Вот это наш мужик!».
В 33 года Овечкин полон сил и желания побеждать. «Раз попробовав вкус победы, хочется побеждать снова и снова. У многих парней всё ещё остались воспоминания о том, как они провели лето с кубком и как это было потрясающе, когда весь город просто сходил с ума. Это особенное чувство, с которым не хочется расставаться.
Разговоры о том, что я не в состоянии завоевать Кубок Стэнли, навсегда остались в прошлом. Теперь вам придётся придумать другие вопросы. И так каждый день, каждый год", — сказал недавно Александр.
33 года — отличный возраст. Мы желаем Александру оставаться победителем, завоевать ещё много трофеев, а главное, выиграть олимпийское золото, чтобы коллекция призов была максимально полной.
Елена Кузнецова