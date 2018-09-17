Александр Барков назначен капитаном «Флориды Пантерз»

«Александр готов к тому, чтобы быть капитаном команды. У него есть все качества, которые присущи лидеру: непревзойдённая трудовая этика, мудрость, уважение со стороны товарищей по команде», — пояснил генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон.