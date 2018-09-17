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16:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Барков назначен капитаном «Флориды Пантерз»

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков назначен капитаном клуба, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

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23-летний уроженец Тампере стал 10-м капитаном в истории «пантер».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Александр готов к тому, чтобы быть капитаном команды. У него есть все качества, которые присущи лидеру: непревзойдённая трудовая этика, мудрость, уважение со стороны товарищей по команде», — пояснил генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон.

Финский хоккеист российского происхождения в минувшем сезоне являлся ассистентом капитана «Флориды». В 79 матчах центральный нападающий набрал 78 (27+51) очков при показателе полезности «-9» и 14 минутах штрафа.

Барков был выбран на драфте-2013 под вторым номером.

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