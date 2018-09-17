В НХЛ решили уменьшить нагрудники и защиту рук вратарей

Сейчас в тренировочных лагерях голкиперы работают в нагрудниках и защите рук меньшего размера. Они были изготовлены в соответствии с новыми правилами НХЛ.



«Принято думать, что мы хотим увеличить количество заброшенных шайб. Это так. Нельзя сказать, что это соображение не играет никакой роли. Но не менее важно сделать игру справедливой. Мы хотим написать такие правила, в соответствии с которыми экипировка не давала бы игрокам преимущества.



Речь идет о мастерстве и подготовке голкиперов. Именно это делает игру интересной. Вратари должны быть защищены, а в остальном все должно зависеть только от них. Это главное», — рассказал Мэтью Шнайдер, специальный помощник исполнительного директора NHLPA Дона Фера.