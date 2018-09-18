Бывший хоккеист «Коламбуса» Тютин стал скаутом клуба

Тютин, которому в июле исполнилось 35 лет, был выбран на драфте 2001 года под общим 40-м номером «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2008 году он стал игроком «Коламбуса», за который выступал до 2016 года, после чего один сезон провел в «Колорадо». Всего в НХЛ он сыграл 872 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 264 очка (55 голов + 209 результативных передач), в плей-офф на его счету 11 очков (1+10) в 32 играх. Хоккеист является рекордсменом «Коламбуса» среди защитников по числу игр, голов и набранных очков (553 игры, 185 очков, 39+146).