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00:44 (мск), источник: ТАСС

Бывший хоккеист «Коламбуса» Тютин стал скаутом клуба

ТАСС, 17 сентября. Бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо» Федор Тютин стал скаутом «Коламбуса». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Тютин, которому в июле исполнилось 35 лет, был выбран на драфте 2001 года под общим 40-м номером «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2008 году он стал игроком «Коламбуса», за который выступал до 2016 года, после чего один сезон провел в «Колорадо». Всего в НХЛ он сыграл 872 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 264 очка (55 голов + 209 результативных передач), в плей-офф на его счету 11 очков (1+10) в 32 играх. Хоккеист является рекордсменом «Коламбуса» среди защитников по числу игр, голов и набранных очков (553 игры, 185 очков, 39+146).

Также Тютин выступал за ижевскую команду «Ижсталь», санкт-петербургский СКА, казанский «Ак Барс», мытищинский «Атлант», а также за канадский клуб «Гелф Шторм», выступающий в хоккейной лиге Онтарио. В составе сборной России Тютин стал чемпионом мира 2008 года.

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