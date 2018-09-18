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08:59 (мск), источник: ТАСС

Бучневич помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 18 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич помог своей команде в овертайме обыграть «Нью-Джерси». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Рейнджерс».

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Источник: AP 2018

На счету россиянина одна заброшенная шайба (30-я минута) и две результативные передачи. Бучневич ассистировал шведу Лиасу Андерссону (47) и американцу Нилу Пайонку (62, ОТ).

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Еще одну шайбу в составе «Рейнджерс» себе в активе записал все тот же Андерссон (15). У проигравших на площадку выходил защитник Егор Яковлев, который результативными действиями не отметился.

Бучневич был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2013 года под общим 75-м номером. В 2014 году он в составе сборной России завоевал бронзу молодежного чемпионата мира, в 2015 — серебро. Россиянин подписал контракт с «Рейнджерс» в 2016 году. В минувшем сезоне Бучневич провел 74 игры за «Рейнджерс», набрав 43 очка (14 шайб + 29 передач), всего на счету нападающего 115 матчей в НХЛ и 63 (22+41) очка.

Следующую встречу в рамках предсезонной подготовки «Нью- Йорк» проведет 20 сентября против «Филадельфии». «Нью- Джерси» 21 сентября сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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