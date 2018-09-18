Бучневич помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ

На счету россиянина одна заброшенная шайба (30-я минута) и две результативные передачи. Бучневич ассистировал шведу Лиасу Андерссону (47) и американцу Нилу Пайонку (62, ОТ).
Еще одну шайбу в составе «Рейнджерс» себе в активе записал все тот же Андерссон (15). У проигравших на площадку выходил защитник Егор Яковлев, который результативными действиями не отметился.
Бучневич был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2013 года под общим 75-м номером. В 2014 году он в составе сборной России завоевал бронзу молодежного чемпионата мира, в 2015 — серебро. Россиянин подписал контракт с «Рейнджерс» в 2016 году. В минувшем сезоне Бучневич провел 74 игры за «Рейнджерс», набрав 43 очка (14 шайб + 29 передач), всего на счету нападающего 115 матчей в НХЛ и 63 (22+41) очка.
Следующую встречу в рамках предсезонной подготовки «Нью- Йорк» проведет 20 сентября против «Филадельфии». «Нью- Джерси» 21 сентября сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.