Бучневич помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ

Источник: AP 2018

На счету россиянина одна заброшенная шайба (30-я минута) и две результативные передачи. Бучневич ассистировал шведу Лиасу Андерссону (47) и американцу Нилу Пайонку (62, ОТ).

Еще одну шайбу в составе «Рейнджерс» себе в активе записал все тот же Андерссон (15). У проигравших на площадку выходил защитник Егор Яковлев, который результативными действиями не отметился.

Бучневич был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2013 года под общим 75-м номером. В 2014 году он в составе сборной России завоевал бронзу молодежного чемпионата мира, в 2015 — серебро. Россиянин подписал контракт с «Рейнджерс» в 2016 году. В минувшем сезоне Бучневич провел 74 игры за «Рейнджерс», набрав 43 очка (14 шайб + 29 передач), всего на счету нападающего 115 матчей в НХЛ и 63 (22+41) очка.