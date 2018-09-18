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09:34 (мск), источник: ТАСС

Шайба Воробьева помогла «Филадельфии» обыграть «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 18 сентября. «Филадельфия» обыграла «Айлендерс» со счетом 3:1 в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

У победителей одну из шайб забросил российский нападающий Михаил Воробьев (17-я минута), которому ассистировал российский защитник Иван Проворов. Дубль на счету Шейна Гостисбира (20, 26). У проигравших отличился Майк Сисло (31).

Воробьев был признан второй звездой матча.

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