Шайба Воробьева помогла «Филадельфии» обыграть «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ
ТАСС, 18 сентября. «Филадельфия» обыграла «Айлендерс» со счетом 3:1 в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 18 сентября. «Филадельфия» обыграла «Айлендерс» со счетом 3:1 в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей одну из шайб забросил российский нападающий Михаил Воробьев (17-я минута), которому ассистировал российский защитник Иван Проворов. Дубль на счету Шейна Гостисбира (20, 26). У проигравших отличился Майк Сисло (31).
Воробьев был признан второй звездой матча.