Лучший тренер в истории НХЛ. Скотти Боумэну 85 лет

Источник: AP 2018

Самый успешный тренер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Скотти Боумэн 18 сентября отмечает юбилей. Канадский специалист выстроил несколько чемпионских команд-династий, установил ряд рекордов, на которые вряд ли теперь кто-то замахнется, а также создал легендарную «Русскую пятерку» в «Детройт Ред Уингз».

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Именно Боумэн в 1995 году объединил на льду в составе «Детройт Ред Уингз» пятерых воспитанников советского хоккея — защитников Вячеслава Фетисова и Владимира Константинова, форвардов — Игоря Ларионова, Сергея Федорова и Вячеслава Козлова. «Русская пятерка» стала значимым явлением в вековой истории НХЛ, при ее весомом вкладе «Детройт» выиграл два Кубка Стэнли подряд — в 1996 и 1997 годах. Для канадского тренера это были победы в Кубке под номером восемь и девять.

«Я знаю, как Скотти беспрецедентно относился к игрокам, — рассказал ТАСС Фетисов. — К примеру, после автокатастрофы в Детройте Скотти, пока Володя [Константинов] и Сергей [Мнацаканов] не вышли из комы, больше месяца сидел у их кроватей каждый день. Хотя Скотти ждала семья в Баффало, все из команды разъехались, он приходил и разговаривал с пострадавшими хоккеистами. Когда ты таким образом относишься к людям, это говорит о многом».

Был в карьере Боумэна и куда менее приятный эпизод, связанный с советским хоккеем. Он возглавлял сборную своей страны на двух Кубках Канады. И если в 1976 году канадцы стали первыми, то в 1981 году проиграли советской сборной в финале со счетом 1:8. В остальном счастливых моментов в его хоккейной жизни было куда больше.

«Самое главное — это психология Боумэна. К примеру, перед первым матчем финала Кубка Стэнли 1997 года с “Филадельфией” все кричали, что русские исторически не могли хорошо играть в этом городе, учитывая жесткий стиль соперника. Боумэн нас позвал и сказал, что мы должны идти и сделать все, что считаем нужным. Он умел психологически найти правильные слова в правильное время. И русские хоккеисты в этой серии были лучшими», — вспоминает Фетисов первую победу «Детройта» при Боумэне.

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Специалист по командам-династиям

Боумэну не удалось стать хоккеистом: в молодости он получил серьезную черепно-мозговую травму после удара клюшкой по голове. Это обстоятельство обусловило ранний старт его тренерской карьеры — уже в 23-летнем возрасте он возглавил юниорскую команду Оттавы. Путь до тренерской скамейки в НХЛ у Боумэна занял чуть больше десяти лет — в 1967 году он вошел в штаб «Сент-Луис Блюз», уже по ходу первого же сезона став главным тренером и доведя команду до финала. За четыре сезона в «Сент-Луисе» Боумэн зарекомендовал себя как весьма перспективный специалист и получил приглашения от «Монреаль Канадиенс», самого титулованного клуба лиги.

Боумэн с блеском выдержал испытание «Монреалем» с его взыскательными болельщиками и амбициозным руководством. Поначалу все складывалось не совсем гладко — в первых четырех сезонах команда выиграла всего лишь один Кубок Стэнли (именно «всего лишь» — в то время в Монреале провалом было любое место, кроме первого). Зато потом, начиная с 1976 года, «Канадиенс» становились чемпионами четыре раза подряд. Боумэну удалось сделать из команды звезд (тогда за «Монреаль» выступали Кен Драйден, Лэрри Робинсон и Ги Лефлер) настоящую машину.

Выиграв пять Кубков за восемь лет, Боумэн потребовал расширения полномочий, но ему отказали в запросе занять должность генерального менеджера. Это стало поводом для ухода. Полную власть Боумэн получил в «Баффало Сэйбрз», где он совмещал должности менеджера, главного тренера и директора по хоккейным операциям.

В команде он провел восемь сезонов, но так и не привел ее к Кубку Стэнли. Покинув «Баффало», Боумэн взял передышку на несколько лет и перешел на комментаторскую работу.

Возвращение в НХЛ состоялось в 1990 году, когда Боумэн вошел в систему «Питтсбург Пингвинз». Первый чемпионский перстень он получил в 1991 году на должности спортивного директора, а второй подряд титул команда Марио Лемье и Яромира Ягра завоевала уже с Боумэном в роли главного тренера. Главный тренер Боб Джонсон, уже смертельно больной раком, по ходу сезона уступил пост Боумэну.

«Если мы скажем, что у него была какая-то одна система, то наверняка ошибемся, поскольку он выигрывал Кубок Стэнли с пять-шестью поколениями игроков. Своим командам он предлагал разные системы как в процессе одной серии плей-офф, так и в процессе одной игры», — отметил Фетисов.

В 1993 году Боумэн возглавил «Детройт». На тот момент один из величайших клубов лиги не видел Кубка Стэнли 35 лет! Решение пригласить Боумэна как человека, знающего все о хоккейных победах, было единственно верным. Дальше были памятные схватки с «Колорадо Эвеланш», «Русская пятерка» и долгожданное возвращение трофея в Детройт.

«Детройт» при этом специалисте играл в системный атакующий, дисциплинированный хоккей, — рассказал ТАСС Валерий Каменский, соперничавший в составе того «Колорадо» с «Детройтом» Боумэна. — Он чувствовал игру и знал, когда выпустить то или иное звено для достижения результата. Мог заставить ребят раскрыться, чтобы проявить свои лучшие качества. Он фанат хоккея, знает его историю, очень уважает российский хоккей. Что и говорить, великий тренер.

Недостижимые рекорды

О завершении карьеры тренера Боумэн объявил в 2002 году после победы в Кубке Стэнли с «Детройтом», которая стала для него десятой. Впрочем, после этого его имя появилось на трофее еще четыре раза. Боумэн остался в «Детройте» в качестве консультанта, и помог команде стать чемпионом в 2008 году. После этого он перешел на работу в «Чикаго Блэкхокс», где пост генерального менеджера занимал сын прославленного тренера Стэнли Боумэн.

Скотти помог сыну создать команду-династию, и «Чикаго» выиграл три Кубка за шесть лет. По общему числу выигранных Кубков Стэнли (14) Боумэн уступает только экс-капитану «Монреаля» Жану Беливо, у которого 17 титулов (десять в качестве игрока и еще семь на руководящем посту).

Боумэн не тренирует уже больше 15 лет, но к его рекордам и близко никто не подобрался. 1244 победы в регулярных чемпионатах, 223 победы в плей-офф — фантастические цифры. Ближайшему преследователю — 60-летнему Джоэлю Кенневилю — понадобится еще лет 15−20 успешной работы в НХЛ, чтобы догнать Боумэна.