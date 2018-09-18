Генеральный менеджер «Вегаса» раскритиковал Шипачева

— Мы пригласили этого игрока, он приехал сюда, но не был готов играть, — приводит слова Макфи портал TSN. — Наша позиция ясна: независимо от статуса, вы должны быть готовы к тяжелой конкуренции и быть командным игроком. В противном случае, у нас не будет на вас времени.