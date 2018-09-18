Генеральный менеджер «Вегаса» раскритиковал Шипачева
Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи заявил, что бывший нападающий команды Вадим Шипачев не был готов к выступлениям за этот клуб.
Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи заявил, что бывший нападающий команды Вадим Шипачев не был готов к выступлениям за этот клуб.
— Мы пригласили этого игрока, он приехал сюда, но не был готов играть, — приводит слова Макфи портал TSN. — Наша позиция ясна: независимо от статуса, вы должны быть готовы к тяжелой конкуренции и быть командным игроком. В противном случае, у нас не будет на вас времени.
Шипачев провел всего три матча за «Вегас», а затем был отправлен в