Желания Малкина: еще два Кубка Стэнли и пять лет в роли топ-центра НХЛ. Получится?

Источник: Спорт-Экспресс

Долгожданный отдых

Год назад я был твердо уверен в том, что взять третий Кубок Стэнли подряд у «Питтсбурга» не получится. Физические и эмоциональные ресурсы человека все-таки ограничены. Два предыдущих сезона, когда хоккеисты «Пингвинз» выжимали из себя все соки, не могли не сказаться на состоянии команды, почти не обновившей свой состав.

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов летом приходил в редакцию «СЭ». На пути к титулу его команда остановила именно «Питтсбург». Орлов признал, что игроки соперника не были похожи на самих себя. Наелись. Достать из себя еще больше в отличие от прошлых лет у них не получилось. С тех пор команда Евгения Малкина и Сидни Кросби, наконец, смогла полноценно отдохнуть. Впервые за несколько лет ее лидеры не отвлекались ни на сентябрьский Кубок мира, ни на весенний чемпионат мира. Костяк команды составляют игроки, которым чуть за 30. По современным меркам вполне адекватный возраст, чтобы удерживаться на пике своих возможностей. На днях Малкин, обычно очень осторожный в оценках и прогнозах, выдал оптимистичное заявление во время общения с местными СМИ. Он сказал, что еще лет пять хотел бы оставаться в числе лучших центральных нападающих мира, добавив к этому пару Кубков Стэнли.

Программная цель, озвученная россиянином, очень смелая, особенно для НХЛ, где за пару-тройку лет команда может свалиться в подвал или наоборот выбраться из гримерки на сцену в роли примы. Но когда речь касается нынешнего «Питтсбурга», то первым желанием отреагировать на громкие слова хочется ставшей крылатой фразой из советского кинофильма. «Не замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?». То есть, применительно к НХЛ на Кубок, нашего, Лорда Стэнли. Выигрыш нескольких титулов в ближайшие годы — это большой знак вопроса, но снова стать лучшим «Питтсбургу» в предстоящем сезоне вполне по силам.

Косметические изменения

Генеральный менеджер команды Джереми Рутерфорд, если бы ему поручили написать сочинение на тему «как я провел лето», был бы на фоне подавляющего большинства своих коллег лаконичен и скучноват. Продление контрактов с нападающими Брайаном Растом и Райли Шиэном, а также вратарем Тристаном Джарри. Дежурные подписания новичков в систему клуба. По-настоящему Рутерфорд удивил все однажды, когда отправил в «Баффало» защитника-ветерана Мэтта Ханвика и форварда Конора Шири в обмен на скромный выбор на следующем драфте. Цель этой сделки — освободить место под потолком для подписания старинного приятеля Кросби американского защитника Джека Джонсона. Он в качестве свободного агента заключил контракт сразу на пять лет. В команду спустя год вернулся из «Миннесоты» на символические деньги 41-летний ветеран Мэтт Каллен, очень ценный человек для раздевалки и позиции в центре четвертого звена.

Косметические изменения — это тот максимум, на который руководство клуба было готово пойти. Лучшее, как известно, враг хорошего. В целом, эта та же команда, что и год назад. Чуть постаревшая и более отдохнувшая. Из тренировочного лагеря интересных новостей пока приходит немного. Любопытно, потянет ли в первой тройке с Сидни Кросби и Джейком Гюнцелем голландоканадец Даниэль Спронг. Он в семь лет перебрался вместе с семьей из Нидерландов в Квебек, прошел хорошую школу разнообразных североамериканских лиг и в 2015 году был выбран «Питтсбургом» во втором раунде. В НХЛ он уже дебютировал и даже забросил несколько шайб, но ранее места в основном составе ему не находилось. Очевидно, что АХЛ Спронг перерос и, кажется, готов выйти на следующий уровень.

Центральный нападающий Деррик Брассар, который пришел по ходу прошлого сезона из «Оттавы», до конца своим в команде не стал. Есть шанс, что его переведут на фланг. Интрига, тем не менее, очень специфическая и локальная. Финский защитник Юусо Риикола в свои 24 года за плечами имеет несколько классных сезонов на родине в «КалПе» и участие в последнем чемпионате мира. Но вытеснить с ходу кого-то из основных игроков обороны ему вряд ли под силу. Стать седьмым защитником и периодически получать практику в АХЛ — более реалистичный вариант.

Главные вопросы

Все это небольшие штрихи, которые не сильно меняют общую картину. Вопросы, которые стоят перед главным тренером Майком Салливаном и его командой, были понятны еще прошлой весной и также актуальны теперь. Первый — состояние вратаря Мэтта Мюррэя. В прошлом году его мучили травмы и выбила из колеи смерть отца. Сейчас голкиперу предстоит снова пройти испытание, ведь в отличие от чемпионских лет за его спиной нет Марка-Андре Флери. Сменщики в лице Джарри и Кейси Десмита потенциалом для того, чтобы стать первым номером, похоже, не обладают.