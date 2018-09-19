Желания Малкина: еще два Кубка Стэнли и пять лет в роли топ-центра НХЛ. Получится?
«СЭ» продолжает серию материалов о самых интересных командах НХЛ перед стартом нового сезона. На очереди — «Питтсбург».
«СЭ» продолжает серию материалов о самых интересных командах НХЛ перед стартом нового сезона. На очереди — «Питтсбург».
Год назад я был твердо уверен в том, что взять третий Кубок Стэнли подряд у «Питтсбурга» не получится. Физические и эмоциональные ресурсы человека
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов летом приходил в редакцию «СЭ». На пути к титулу его команда остановила именно «Питтсбург». Орлов признал, что игроки соперника не были похожи на самих себя. Наелись. Достать из себя еще больше в отличие от прошлых лет у них не получилось. С тех пор команда Евгения Малкина и Сидни Кросби, наконец, смогла полноценно отдохнуть. Впервые за несколько лет ее лидеры не отвлекались ни на сентябрьский Кубок мира, ни на весенний чемпионат мира. Костяк команды составляют игроки, которым чуть за 30. По современным меркам вполне адекватный возраст, чтобы удерживаться на пике своих возможностей. На днях Малкин, обычно очень осторожный в оценках и прогнозах, выдал оптимистичное заявление во время общения с местными СМИ. Он сказал, что еще лет пять хотел бы оставаться в числе лучших центральных нападающих мира, добавив к этому пару Кубков Стэнли.
Программная цель, озвученная россиянином, очень смелая, особенно для НХЛ, где за
Генеральный менеджер команды Джереми Рутерфорд, если бы ему поручили написать сочинение на тему «как я провел лето», был бы на фоне подавляющего большинства своих коллег лаконичен и скучноват. Продление контрактов с нападающими Брайаном Растом и Райли Шиэном, а также вратарем Тристаном Джарри. Дежурные подписания новичков в систему клуба.
Косметические изменения — это тот максимум, на который руководство клуба было готово пойти. Лучшее, как известно, враг хорошего. В целом, эта та же команда, что и год назад. Чуть постаревшая и более отдохнувшая. Из тренировочного лагеря интересных новостей пока приходит немного. Любопытно, потянет ли в первой тройке с Сидни Кросби и Джейком Гюнцелем голландоканадец Даниэль Спронг. Он в семь лет перебрался вместе с семьей из Нидерландов в Квебек, прошел хорошую школу разнообразных североамериканских лиг и в 2015 году был выбран «Питтсбургом» во втором раунде. В НХЛ он уже дебютировал и даже забросил несколько шайб, но ранее места в основном составе ему не находилось. Очевидно, что АХЛ Спронг перерос и, кажется, готов выйти на следующий уровень.
Центральный нападающий Деррик Брассар, который пришел по ходу прошлого сезона из «Оттавы», до конца своим в команде не стал. Есть шанс, что его переведут на фланг. Интрига, тем не менее, очень специфическая и локальная. Финский защитник Юусо Риикола в свои 24 года за плечами имеет несколько классных сезонов на родине в «КалПе» и участие в последнем чемпионате мира. Но вытеснить с ходу
Все это небольшие штрихи, которые не сильно меняют общую картину. Вопросы, которые стоят перед главным тренером Майком Салливаном и его командой, были понятны еще прошлой весной и также актуальны теперь. Первый — состояние вратаря Мэтта Мюррэя. В прошлом году его мучили травмы и выбила из колеи смерть отца. Сейчас голкиперу предстоит снова пройти испытание, ведь в отличие от чемпионских лет за его спиной нет
Второй — смогут ли защитник Крис Летанг и нападающий Филип Кессел вернуться на свой уровень.