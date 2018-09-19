Дубль Радулова помог «Далласу» обыграть «Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ

Игра, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась победой хозяев со счетом 5:3 (0:0, 1:2, 4:1). Дубль в составе «Далласа» оформил Александр Радулов (25-я и 60-я минуты), еще по шайбе забросили Роопе Хинтц (41), Тайлер Сегин (46) и Джейсон Спецца (48). Одноклубник и соотечественник Радулова Валерий Ничушкин записал на свой счет одну голевую передачу. У «Сент-Луиса» отличились Джордан Кайру (20), Дмитрий Яшкин (26) и Патрик Марун (44).