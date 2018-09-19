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09:50 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Радулова помог «Далласу» обыграть «Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» на своем льду нанесли поражение «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче НХЛ.

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Источник: AP 2018

Игра, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась победой хозяев со счетом 5:3 (0:0, 1:2, 4:1). Дубль в составе «Далласа» оформил Александр Радулов (25-я и 60-я минуты), еще по шайбе забросили Роопе Хинтц (41), Тайлер Сегин (46) и Джейсон Спецца (48). Одноклубник и соотечественник Радулова Валерий Ничушкин записал на свой счет одну голевую передачу. У «Сент-Луиса» отличились Джордан Кайру (20), Дмитрий Яшкин (26) и Патрик Марун (44).

В еще одном матче «Колорадо» потерпел поражение от «Вегаса» со счетом 1:5. Российский голкипер «Эвеланш» Семен Варламов провел на льду два периода, пропустив три шайбы и сделав 21 сейв.

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