«Бостон» обыграл «Калгари» в предсезонном матче НХЛ, прошедшем в Китае
ТАСС, 19 сентября. «Бостон» одержал победу над «Калгари» со счетом 3:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Пекине.
ТАСС, 19 сентября. «Бостон» одержал победу над «Калгари» со счетом 3:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Пекине.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск (19-я, 46-я минуты) и Кеван Миллер (59). У проигравших отличился Шон Монахан (40).
Ранее клубы НХЛ дважды проводили предсезонные матчи в Китае. В 2017 году «Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» в предсезонных встречах, которые прошли в Шанхае и Пекине.
В 2018 году прошло две встречи в Китае. В первой «Бостон» также оказался сильнее «Калгари» — 4:3 Б. По словам комиссара НХЛ Гэри Бетмэна, лига рассматривает вариант проведения матчей регулярного чемпионата в Китае.