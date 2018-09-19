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18:13 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» обыграл «Калгари» в предсезонном матче НХЛ, прошедшем в Китае

ТАСС, 19 сентября. «Бостон» одержал победу над «Калгари» со счетом 3:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Пекине.

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Источник: AP 2018

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск (19-я, 46-я минуты) и Кеван Миллер (59). У проигравших отличился Шон Монахан (40).

Ранее клубы НХЛ дважды проводили предсезонные матчи в Китае. В 2017 году «Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» в предсезонных встречах, которые прошли в Шанхае и Пекине.

В 2018 году прошло две встречи в Китае. В первой «Бостон» также оказался сильнее «Калгари» — 4:3 Б. По словам комиссара НХЛ Гэри Бетмэна, лига рассматривает вариант проведения матчей регулярного чемпионата в Китае.

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