Игрока выгнали из клуба НХЛ из-за ожирения. Фанаты издеваются над ним в твиттере
Кажется, этот парень забил на тренировки.
Кажется, этот парень забил на тренировки.
Клубы НХЛ летние сборы не практикуют. За океаном устраиваются лишь тренировочные лагеря для молодежи и новичков. Игроки основного состава прибывают в расположение команд за несколько недель до старта нового сезона и участвуют в выставочных матчах. В сентябре хоккеисты должны быть уже в оптимальной форме. Для этого игроки летом самостоятельно готовятся —
— К тебе сразу будет другое отношение, потому что раз ты приехал в плохой форме, то не профессионально относишься к своей работе. Я за своей формой слежу и не собираюсь набирать лишние килограммы, — рассказывал защитник «Тампы» Михаил Сергачев в интервью «Чемпионату».
Другой игрок обороны «Тампы»
— То, что я слышал, это невероятно. Он не просто потерял форму, он был абсолютно не в форме. Говорят, что доля жира в организме его составила 25%. Это слишком много для НХЛ, — рассказал известный инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман.
Норма процента жира в организме для мужчины до 30 лет — 11−18%. Для хоккеиста — 10%. Форвард «Далласа» Тайлер Сегин рассказывал, что в начале сезона процент жира в его организме около 6, а к конце сезона — 2 (!).
Дотчин никогда не был худеньким. По данным Eliteprospects (за прошлый сезон) рост хоккеиста 191 см, а вес 96 кг.
Летом же Джейк еще прилично набрал. Нельзя исключать, что у парня могли возникнуть и проблемы с метаболизмом. Хотя в этом случае клуб бы пошел на уступки хоккеисту или хотя бы разъяснил ситуацию СМИ. Вероятнее всего, молодой человек забил летом на тренировки и посвятил себя фастфуду. В соцсетях болельщики потроллили пополневшего хоккеиста, оставшегося теперь без команды.
— Джейк Дотчин появился в тренировочном лагере.
— Тренеры «Лайтнинг»: Джейк, ты был в спортзале летом?
— План питания Джейка Дотчина в межсезонье.
Дарья Тубольцева