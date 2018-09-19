Игрока выгнали из клуба НХЛ из-за ожирения. Фанаты издеваются над ним в твиттере

Источник: AP 2018

Клубы НХЛ летние сборы не практикуют. За океаном устраиваются лишь тренировочные лагеря для молодежи и новичков. Игроки основного состава прибывают в расположение команд за несколько недель до старта нового сезона и участвуют в выставочных матчах. В сентябре хоккеисты должны быть уже в оптимальной форме. Для этого игроки летом самостоятельно готовятся — кто-то в небольших группах, кто-то в одиночку с личным тренером. В любом случае физическая форма — твое личное дело.

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— К тебе сразу будет другое отношение, потому что раз ты приехал в плохой форме, то не профессионально относишься к своей работе. Я за своей формой слежу и не собираюсь набирать лишние килограммы, — рассказывал защитник «Тампы» Михаил Сергачев в интервью «Чемпионату».

Другой игрок обороны «Тампы» все-таки приехал в команду с лишним весом. И этого ему не простили. Клуб выставил Джейка Дотчина на драфт отказов, а затем расторг с ним контракт. Отмечается, что «Лайтнинг» пошли на это из-за «существенного нарушения договора». Позже выяснилось, что же скрывается за этой формулировкой:

— То, что я слышал, это невероятно. Он не просто потерял форму, он был абсолютно не в форме. Говорят, что доля жира в организме его составила 25%. Это слишком много для НХЛ, — рассказал известный инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман.

Норма процента жира в организме для мужчины до 30 лет — 11−18%. Для хоккеиста — 10%. Форвард «Далласа» Тайлер Сегин рассказывал, что в начале сезона процент жира в его организме около 6, а к конце сезона — 2 (!).

Джейк Дотчин выступал за «Тампу» в течение двух лет. В прошлом сезоне защитник сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 48 матчей и набрал 11 (3+8) очков при полезности «+17». В плей-офф Джейк не играл.

Дотчин никогда не был худеньким. По данным Eliteprospects (за прошлый сезон) рост хоккеиста 191 см, а вес 96 кг.

Летом же Джейк еще прилично набрал. Нельзя исключать, что у парня могли возникнуть и проблемы с метаболизмом. Хотя в этом случае клуб бы пошел на уступки хоккеисту или хотя бы разъяснил ситуацию СМИ. Вероятнее всего, молодой человек забил летом на тренировки и посвятил себя фастфуду. В соцсетях болельщики потроллили пополневшего хоккеиста, оставшегося теперь без команды.

— Джейк Дотчин появился в тренировочном лагере.

— Тренеры «Лайтнинг»: Джейк, ты был в спортзале летом?

— План питания Джейка Дотчина в межсезонье.