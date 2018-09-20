Дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Монреаль»
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» на выезде обыграли «Монреаль Канадиенс» в предсезонном матче НХЛ.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» на выезде обыграли «Монреаль Канадиенс» в предсезонном матче НХЛ.
Игра, прошедшая в Монреале в среду, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (2:1, 0:0, 3:1). В составе «Флориды» дубли сделали Евгений Дадонов (5-я и 12-я минуты) и Джаред Макканн (51,53), еще одну шайбу забросил Ник Бьюгстад (60). У «Монреаля» отличились Мэттью Пека (14) и Никита Щербак (56).
В других матчах «Каролина» дома обыграла «Тампу» со счетом 6:1, а «Детройт» на своей площадке в овертайме одолел «Питтсбург» — 3:2.